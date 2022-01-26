Okay Yokuşlu’nun yeni takımı belli oldu

26 Ocak 2022 Çarşamba, 12:20

Adı Galatasaray ile anılan 27 yaşındaki milli futbolcu Okay Yokuşlu’nun İspanya’da kalacağı iddia edildi.

Ajansspor’un, İspanya basınından aktardığına göre, Okay Yokuşlu’nun, Celta Vigo’dan ayrılarak kiralık olarak Getafe’ye gideceği belirtildi.

Marca’nın haberinde, Celta Vigo teknik direktörü Eduardo Coudet’in Okay Yokuşlu’yu gelecek planları arasında düşünmediği ifade edilirken 27 yaşındaki futbolcunun, zorunlu satın alma koşuluyla Getafe’ye kiralanacağı öğrenildi.

Okay Yokuşlu’nun, transfer ihtimali sebebiyle, Celta Vigo’nun 22 Ocak’ta karşılaştığı Sevilla mücadelesinde yer almadığı kaydedildi.

Milli futbolcu, bu sezon resmi olarak 9 karşılaşmada Celta Vigo forması giyerken yalnızca iki mücadelede ilk on birde başladı.