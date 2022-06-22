Okçulukta Dünya Kupası heyecanı Paris'te başladı
Okçulukta Fransa'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası 3. Ayak Yarışması 21 Haziran Salı günü start başladı.
Fransa'nın ev sahipliği yaptığı 2022 Okçuluk Dünya Kupası 3. Ayak Yarışması başladı.
Başkent Paris'te düzenlenen organizasyonun ilk gününde resmi antrenman ve makaralı yay sıralama atışları yapıldı. Organizasyonda müsabakalara yarın geçilecek.
Yarışmada Türkiye'yi klasik yayda Mete Gazoz, Samet Ak, Muhammed Abdullah Yıldırmış, Gülnaz Büşranur Coşkun, Yasemin Ecem Anagöz ve Ezgi Başaran; makaralı yayda ise Emircan Haney, Yakup Yıldız, Batuhan Akçaoğlu, Yeşim Bostan Uçar, Songül Lök ve Ayşe Bera Süzer temsil ediyor.
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