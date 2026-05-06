Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers'ı devirdi, seriye galibiyetle başladı!

6.05.2026 10:25:00
Oklahoma City Thunder, NBA play-off'larında Los Angeles Lakers'ı 108-90 yenerek yarı final serisine galibiyetle başladı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Oklahoma City Thunder konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 108-90 mağlup ederek Batı Konferansı yarı final serisinde 1-0 öne geçti.

Batı Konferansı yarı finalinde serinin ilk maçında Thunder, Lakers'ı 108-90'lık skorla mağlup etti.

Thunder'da Chet Holmgren 24 sayı ve 12 ribaunt kaydederken Shai Gilgeous-Alexander ve Ajay Mitchell, 18'er sayı kaydetti.

Lakers'ta LeBron James, 27 sayı attı.

PISTONS, 1-0 ÖNE GEÇTİ

Detroit Pistons, Doğu Konferansı yarı finali serisinin ilk maçında Cleveland Cavaliers'ı 111-101 yendi ve seride 1-0 öne geçti.

Pistons'ta Cade Cunningham 23, Tobias Harris de 20 sayı kaydetti. Duncan Robinson ise 19 sayı üretti.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell 23 sayı, James Harden 22 sayı kaydetti.​​​​​​​

Alperen Şengün ile LeBron James arasında tansiyon yükseldi: 'Bunu söyleyemeyecek tek kişi sensin' NBA play-off ilk tur 5. maçında Houston Rockets, Los Angeles Lakers'ı 99-93 mağlup etti ve seriyi 3-2'ye getirdi. Karşılaşmada Lakers'ın yıldızı LeBron James ile Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün arasında gergin anlar yaşandı.
Seride durum 3-2'ye geldi: Alperen Şengün, LeBron James karşısında pes etmedi NBA play-off ilk tur mücadelesinin 5. maçında Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 14 sayıyla oynadığı karşılaşmada Lakers'ı 99-93 mağlup etti ve seriyi 3-2'ye getirdi.
Alperen Şengün'ün performansı Houston Rockets'a yetmedi NBA'de Alperen Şengün'ün "double double" performansı Houston'un vedasını engellemedi.