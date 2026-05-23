Oklahoma City Thunder, seride avantajı kaptı

23.05.2026 11:20:00
NBA Batı Konferansı finalinde San Antonio Spurs'ü 123-108 mağlup eden Oklahoma City Thunder, seride 2-1 öne geçti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde San Antonio Spurs'ü 123-108 yenen Oklahoma City Thunder, seride 2-1 öne geçti. 

Frost Bank Center'da Spurs'e konuk olan Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 26 sayı, 12 asistle "double-double" yaptı.

Konuk ekipte Jared McCain 24, Jaylin Williams 18 ve Alex Caruso ise 15 sayı kaydetti.

Spurs'te Victor Wembanyama 26, Devin Vassell 20 ve De'Aaron Fox ise 15 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Serinin dördüncü maçı, 25 Mayıs Pazartesi gecesi aynı salonda oynanacak.

Euroleague ile lisans anlaşmasını yenileyen Fenerbahçe Beko’dan NBA Europe’a açık kapı Fenerbahçe Beko, EuroLeague ile bu sezon sonunda bitecek olan lisans anlaşmasını yenileme kararı aldığını duyurdu. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, EuroLeague - NBA Europe iş birliğinin basketbolu daha da ileriye taşıyacağı vurgulandı.
NBA Batı Konferansı finalinde Thunder, Spurs karşısında eşitliği sağladı NBA Batı Konferansı finalinde Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs'u 122-113 mağlup etti.
NBA'de Cavaliers'ı yenen Knicks seride 2-0 öne geçti NBA Doğu Konferansı finalinde New York Knicks, Cleveland Cavaliers'ı 109-93 mağlup ederek seride 2-0 üstünlüğü yakaladı.