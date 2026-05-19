Euroleague ile lisans anlaşmasını yenileyen Fenerbahçe Beko’dan NBA Europe’a açık kapı

EuroLeague Final Four’u için gün sayan Fenerbahçe Beko, 30 Haziran’da sona erecek EuroLeague lisans anlaşmasını yenilediğini duyurdu. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, EuroLeague-NBA Europe iş birliğinin basketbolu daha da ileriye taşıyacağı vurgulanırken, açıklamada kullanılan dil, NBA Europe’a ‘açık kapı’ olarak vurgulandı.

NBA EUROPE EKİM 2027’DE BAŞLIYOR

Ekim 2027’de başlaması öngörülen NBA Europe bünyesinde yer alacak 12 kalıcı franchise’dan birine İstanbul’un ev sahipliği yapması bekleniyor. Türkiye’den farklı takımların adının geçtiği kalıcı franchise için resmi açıklama henüz yapılmadı.

CAYMA HAKKI BULUNUYOR

Peki, Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague ile imzaladığı lisans anlaşması NBA Europe sürecinin sona erdiğini mi gösteriyor. Cevap; hayır. Açıklamada da altı çizildiği üzere, Fenerbahçe Beko, NBA Europe ile ilgili süreçleri takip etmeyi sürdürüyor. EuroLeague ile yapılan anlaşmalar uyarınca, takımlar belli maddi yükümlülükleri yerine getirmek kaydıyla EuroLeague’den çıkabiliyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte, Fenerbahçe Beko ya da EuroLeague ile anlaşması olan herhangi bir takım, yoluna farklı bir organizasyonda devam edebilir. Tabii, bununla ilgili tazminatı ödemek koşuluyla. Fenerbahçe Beko’nun önceliği ise EuroLeague ve NBA Europe arasında bir anlaşma sağlanması.

'NBA EUROPE’U TAKİP EDİYORUZ'

Yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Son dönemde Avrupa basketbolunun geleceğine ilişkin ortaya çıkan farklı proje ve organizasyon fikirlerini, ilk günden itibaren yapıcı bir anlayışla değerlendirdik. Fenerbahçe olarak yaklaşımımız hiçbir zaman ayrıştırıcı değil; aksine Avrupa basketbolunun ortak akılla büyümesine katkı sağlayacak birleştirici bir yaklaşım olmuştur.

Bu süreçte tüm paydaşlarla diyalog kurulmasının, basketbolun geleceği adına önemli olduğuna inandık ve bu tavrımızı kararlılıkla sürdürdük.

NBA Europe'un Avrupa basketboluna yönelik vizyonunu ve oyunun küresel gelişimine dair ortaya koyduğu bakış açısını da dikkatle takip ediyor, bu ilginin ve benzer yatırım fikirlerinin Avrupa basketbolunun geleceği adına oldukça değerli olduğunu düşünüyoruz.

Fenerbahçe olarak inancımız; Avrupa basketbolundaki gerçek potansiyelin rekabeti saha içiyle sınırlı tutarak, saha dışında tüm paydaşların ortak bir vizyonda birleşmesi ile ortaya çıkacağı yönündedir. Bu nedenle ilerleyen dönemde EuroLeague ile NBA Europe arasında oluşabilecek olası iş birlikleri ve ortak gelişim fırsatlarının da Avrupa basketboluna önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

Kulübümüz, sürecin ilk gününde olduğu gibi bundan sonra da Avrupa basketbolunu büyütecek, birleştirecek ve ileri taşıyacak her türlü yapıcı diyaloğun destekçisi olmaya devam edecektir.

Gelinen noktada Fenerbahçe Beko, EuroLeague ile bu sezon sonunda sona erecek lisans anlaşmasını yenileme kararı almıştır.

Hedefimiz yalnızca sportif başarılar kazanmak değil; Avrupa basketbolunun sürdürülebilir şekilde büyümesine, ekonomik olarak güçlenmesine ve dünya çapında daha büyük bir marka haline gelmesine katkı sunmaktır.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Avrupa basketbolunun gelişimi adına sorumluluk almaya, yapıcı duruş sergilemeye ve oyunun geleceği için çalışmaya devam edeceğiz.”