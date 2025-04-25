Oklahoma City Thunder'dan müthiş geri dönüş: Adım adım Konferans yarı finaline!
Oklahoma City Thunder, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında karşılaştığı Memphis Grizzlies'i 29 sayı geriden gelip 114-108 yenerek seride 3-0 öne geçti.
NBA'de play-off'lara 3 maç ile devam edildi.
Batı Konferansı 1. tur üçüncü maçında Thunder, deplasmanda Grizzlies ile karşı karşıya geldi. Konuk takım, ilk yarısını üstün tamamlayan ve bir ara farkı 29 sayıya kadar çıkartan rakibini 114-108 yenerek seride 3-0 öne geçmeyi başardı.
JA MORANT SAKATLANDI
Memphis Grizzlies'te Ja Morant yaşadığı sakatlık nedeniyle maçı tamamlayamadı.
Oklahoma City Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 31 sayıyla galibiyette önemli rol oynarken, Jalen Williams 26, Chet Holmgren ise 24 sayıyla öne çıktı.
Ev sahibi takımın en skorer ismi 28 sayı kaydeden Scotty Pippen Jr. oldu.
Toplam 4 galibiyete ulaşacak takımın tur atlayacağı serinin dördüncü maçı yarın oynanacak.
NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:
Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder: 108-114 (seri 0-3)
Detroit Pistons-New York Knicks: 116-118 (seri 1-2)
Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 117-83 (seri 2-1)
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