Olağanüstü kongre öncesi skandal görüntü! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edilip kayda alındı

Yayınlanma: 20.09.2024 - 21:17

Güncelleme: 20.09.2024 - 21:42

Zor günler geçiren Trendyol 1.'lig ekiplerinden Sakaryaspor’un kulüp Başkanı Gökhan İn saldırıya uğradı. Alacak verecek meselesi yüzünden olduğu iddia edilen tartışmada Gökhan İn'in saldırıya uğradığı anlar kameraya yansıdı.

Rönesans Spor TV'nin aktardığı haberde, saldırganın Gökhan İn'le konuşması sırasında kayıtta olan telefon skandalı saniye saniye kaydetti. Saldırganın, Gökhan İn ile konuşurken sarf ettiği tehditkâr sözler dikkat çekti.

Tehdit ettiği sırada ayağa kalkarak Gökhan İn'i darp eden saldırgan şu ifadeleri kullandı:

"Dinle beni. İsim kullanmayacaksın. Artık basın açıklaması yok. Bu işler bitti. Birol'un aldığı 150 bin TL’yi de bu hafta sen ödeyeceksin. Duyuyor musun beni? Bana bak!"

Başkan Gökhan İn ise bu tehditlere soğukkanlı bir şekilde yanıt verdi:

"Tamam oğlum, sakin ol. Bende kalp var biliyorsun değil mi? Tamam."

PAZAR GÜNÜ OLAĞANÜSTÜ KONGRE VAR

Sakaryaspor kulübü geçen hafta yapılan olağanüstü genel kongresinde çoğunluk sağlanamamıştı. Sakaryaspor’un olağanüstü kongresinde yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 22 Eylül Pazar günü yine Sakarya Atatürk Staddyumu’nda çoğunluğa bakılmaksınız kongre gerçekleşecek.

İşte o anlar...