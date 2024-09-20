Olağanüstü kongre öncesi skandal görüntü! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edilip kayda alındı
22 Eylül Pazar günü yapılacak olağanüstü kongre öncesi Sakaryaspor’un başkanı Gökhan İn’in darbedildiği görüntüler gündeme geldi.
Zor günler geçiren Trendyol 1.'lig ekiplerinden Sakaryaspor’un kulüp Başkanı Gökhan İn saldırıya uğradı. Alacak verecek meselesi yüzünden olduğu iddia edilen tartışmada Gökhan İn'in saldırıya uğradığı anlar kameraya yansıdı.
Rönesans Spor TV'nin aktardığı haberde, saldırganın Gökhan İn'le konuşması sırasında kayıtta olan telefon skandalı saniye saniye kaydetti. Saldırganın, Gökhan İn ile konuşurken sarf ettiği tehditkâr sözler dikkat çekti.
Tehdit ettiği sırada ayağa kalkarak Gökhan İn'i darp eden saldırgan şu ifadeleri kullandı:
"Dinle beni. İsim kullanmayacaksın. Artık basın açıklaması yok. Bu işler bitti. Birol'un aldığı 150 bin TL’yi de bu hafta sen ödeyeceksin. Duyuyor musun beni? Bana bak!"
Başkan Gökhan İn ise bu tehditlere soğukkanlı bir şekilde yanıt verdi:
"Tamam oğlum, sakin ol. Bende kalp var biliyorsun değil mi? Tamam."
PAZAR GÜNÜ OLAĞANÜSTÜ KONGRE VAR
Sakaryaspor kulübü geçen hafta yapılan olağanüstü genel kongresinde çoğunluk sağlanamamıştı. Sakaryaspor’un olağanüstü kongresinde yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 22 Eylül Pazar günü yine Sakarya Atatürk Staddyumu’nda çoğunluğa bakılmaksınız kongre gerçekleşecek.
İşte o anlar...
Spor Haberleri
- Galatasaray, derbi hazırlıklarını tamamladı
- Burak Yılmaz, PFDK'ye sevk edildi!
- Hakim Ziyech'ten İsrail'e küfürlü tepki!
- Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edilip kayda alındı
- Derbi'ye sayılı saatler kaldı! İşte muhtemel 11'ler...
- Fenerbahçe, Galatasaray derbisine hazır
- Cumhurbaşkanlığı Kupası maçının tarihi belli oldu!
- Emmanuel Emenike'den Galatasaray'a gönderme!
- Trent Alexander-Arnold, kulüp satın alıyor!
- Galatasaray Daikin, Zerenspor'a set vermedi!
En Çok Okunan Haberler
-
- Gerici, zorba müdür için karar çıktı
- Emekli, memur ve asgari ücret zammı tahmini
- Ağabey Enes cinayet için mi çağrıldı?
- Çalışan emekliler dikkat: Maaşınız kesilebilir!
- Mansur Yavaş konuya açıklık getirdi!
- Narin cinayetine ilişkin adli tıp raporu tamamlandı
- Çağrı cihazlarının nasıl patlatıldığı ortaya çıktı!
- Platini'den futbolda devrim yaratacak öneri
- 'Arabada kadınla çıplak halde yakalandı'
- 120 bin TL'lik telefon için, geceden kuyruğa girdiler