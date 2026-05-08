Olağanüstü kongrede göreve talip olurken adaylığının perde arkasını açıkladı

Fenerbahçe’de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, bu kararı almasında etkili olan faktörleri açıkladı. Yıldırım, “Gelinen nokta hiç iç açıcı değil. Bu da beni ve arkadaşlarımı çok üzüyordu. Bu süreç devam ederken, bundan bir süre önce bazı çevreler tarafından kızım hedef alındı. O gün ben düşünmeyi, konuşmayı sonlandırdım. Ben bu işin mesajını aldım” dedi. Aziz Yıldırım, “Bu, bana karşı yapılan bilinçli bir eylemdi. Benim hedef alınmam normal ama kızımın hedef alınması beni çok üzdü. ‘Tamam, bu iş burada bitti’ dedim; arkadaşlara artık aday olduğumu söyleyerek çalışmaya başladım” ifadelerini kullandı.

‘BUNU BEN YAPARIM’ - Yıldırım, “Benim hedefim başkanlık değil; öncelikli hedefim Fenerbahçe’de birleşmedir. Çok fazla parçalanmışlık ve bölünmüşlük oldu. Uzun yıllar sonra bu parçalanmayı ortadan kaldırmak istiyorum. Onun için herkesi birleşmeye, sağduyuya davet ediyorum. Herkesi ‘ocu, bucu’ değil, Fenerbahçeli olmaya davet ediyorum. Camianın bir ağabeyi olarak bunu ben yapabilirim” yorumunda bulundu.

SAFİ’NİN KOZU SALAH - F.Bahçe başkan adayı Hakan Safi, seçilmesi halinde takıma yapacağı transferler için şimdiden temaslarını hızlandırdı. Safi’nin sezon sonu Liverpool’dan ayrılacak Mohamed Salah ile her konuda anlaştığı öğrenildi. 33 yaşındaki oyuncunun transferi için eski başkan Ali Koç’un da destek verdiği bildirildi