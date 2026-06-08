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Olağanüstü seçimde Safi’ye büyük fark atarak 8 yıl sonra F.Bahçe Başkanı oldu: Yıldırım döndü

Olağanüstü seçimde Safi’ye büyük fark atarak 8 yıl sonra F.Bahçe Başkanı oldu: Yıldırım döndü

8.06.2026 04:00:00
Güncellenme:
Hilmi Türkay
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Olağanüstü seçimde Safi’ye büyük fark atarak 8 yıl sonra F.Bahçe Başkanı oldu: Yıldırım döndü

Sarı-Lacivertlilerin dün Şükrü Saracoğlu Stadı’nda yapılan olağanüstü genel kurulunda Aziz Yıldırım, 8 yıl sonra tekrar başkanlığa seçildi.

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Fenerbahçe’de yeniden Aziz Yıldırım dönemi... Sarı-Lacivertlilerin dün Şükrü Saracoğlu Stadı’nda yapılan olağanüstü genel kurulunda Aziz Yıldırım, 8 yıl sonra tekrar başkanlığa seçildi. 27 bin 138 üyenin katıldığı kongrede Yıldırım, diğer aday Hakan Safi’ye büyük farkla üstünlük kurdu. Fenerbahçe’nin yeni başkanı Aziz Yıldırım, taraftarların coşkulu desteğiyle ilk konuşmasını yaparken, “F.Bahçe’yi özlenen şampiyonluğa taşıyacağız. F.Bahçe’nin şampiyon olmadan bir sezon daha geçirmeye tahammülü yok. Kaliteli bir takım kuracağız, kimse merak etmesin. Camiamız bir ve beraber olsun, hep birlikte gelecek yıl mayıs ayında stadımızda şampiyonluğu kutlayalım. Benim F.Bahçe’ye borcum var, bu borcu ödeyeceğim” dedi. F.Bahçe’de Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim kurulu şöyle: Barış Göktürk, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Selim Kosif.

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