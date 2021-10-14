Olaylı Bursaspor-Beşiktaş maçının cezaları açıklandı

14 Ekim 2021 Perşembe, 18:02

Beşiktaş Icrypex ile Frutti Extra Bursaspor geçtiğimiz hafta cumartesi günü ING Basketbol Süper Ligi‘nde karşı karşıya gelmişti.

Oldukça çekişmeli geçen mücadeleyi 76-73‘lük skorla Beşiktaş Icrypex kazanmıştı.

Karşılaşmanın devre arasında yaşanan olaylar sebebiyle taraflar gerilmişti. Soyunma odasına giderken Koç Ahmet Kandemir ile Bursaspor Genel Menajeri Nedim Yücel arasında başlayan sözlü tartışma tribünlere de sıçramış ve devam etmişti.

Yaşanan olayların ardından disiplin kuruluna sevkedilen taraflar hakkında karar verildi. Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, bugün gerçekleştirilen toplantı sonrası resmi siteden yapılan açıklamada taraflara para cezası verildiği belirtildi.

Açıklanan cezalar sonucu Frutti Extra Bursaspor 48.750 TL, Bursaspor Genel Menajeri Nedim Yücel ise 18.750 TL ceza aldu. Beşiktaş cephesinde ise koç Ahmet Kandemir 35.000 TL ceza alırken Beşiktaş Basketbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. görevlisi Mehmet Ali Akbaş da 35.000 TL para cezasına çarptırıldı.