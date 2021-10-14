Olaylı Bursaspor-Beşiktaş maçının cezaları açıklandı
TBF, Frutti Extra Bursaspor-Beşiktaş Icrypex maçında yaşanan olaylar sonucunda taraflara verdiği cezaları açıkladı.
Beşiktaş Icrypex ile Frutti Extra Bursaspor geçtiğimiz hafta cumartesi günü ING Basketbol Süper Ligi‘nde karşı karşıya gelmişti.
Oldukça çekişmeli geçen mücadeleyi 76-73‘lük skorla Beşiktaş Icrypex kazanmıştı.
Karşılaşmanın devre arasında yaşanan olaylar sebebiyle taraflar gerilmişti. Soyunma odasına giderken Koç Ahmet Kandemir ile Bursaspor Genel Menajeri Nedim Yücel arasında başlayan sözlü tartışma tribünlere de sıçramış ve devam etmişti.
Yaşanan olayların ardından disiplin kuruluna sevkedilen taraflar hakkında karar verildi. Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, bugün gerçekleştirilen toplantı sonrası resmi siteden yapılan açıklamada taraflara para cezası verildiği belirtildi.
Açıklanan cezalar sonucu Frutti Extra Bursaspor 48.750 TL, Bursaspor Genel Menajeri Nedim Yücel ise 18.750 TL ceza aldu. Beşiktaş cephesinde ise koç Ahmet Kandemir 35.000 TL ceza alırken Beşiktaş Basketbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. görevlisi Mehmet Ali Akbaş da 35.000 TL para cezasına çarptırıldı.
Video Haberler
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
En Çok Okunan Haberler
- Özdağ ile Alçı arasında toplumsal gerilim tartışması
- Merkez Bankası’nda gece yarısı operasyonu
- Hande Fırat trafik kazası geçirdi
- Camideki Çantanın Sahibinden İlginç Mesaj
- SADAT’çıların harp okullarında ne işi var?
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- MEB'den ders kitapları kararı
- 'Dolar tutulamayacak'
- Norveç'te oklu yaylı saldırı
- Eski TÜGVA yöneticisi savcılara seslendi