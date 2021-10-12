Anadolu Efes, Euroleague'de 3.hafta mücadelesinde LDLC ASVEL'e mağlup oldu
Anadolu Efes, Euroleague'de 3.hafta karşılaşmasında LDLC ASVEL'e 75-73 yenildi. Böylece Anadolu Efes, Avrupa'da üçüncü maçını da kaybetmiş oldu.
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi üçüncü haftasında konuk olduğu Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'e 75-73 yenildi. Anadolu Efes, maç içinde bir ara 15 sayı farkla öne geçmesine rağmen kaybetmekten kurtulamadı.
Micic'in Anadolu Efes adına kaydettiği 24 sayı galibiyete yeterli olmazken, ASVEL'de eski Bursaspor oyuncusu Chris Jones, 16 sayı ile takımının en skorer ismi oldu.
Organizasyonun son şampiyonu Anadolu Efes, bu sezon ligdeki 3. maçından da mağlup ayrıldı.
Salon: Astroballe
Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Tomasz Trawicki (Polonya), Benjamin Barth (Almanya)
LDLC ASVEL: Okobo 7, Jones 16, Kahudi, Lacombe 11, Gist 5, Fall 1, Osetkowski 10, Howard 13, Strazel 2, Kostas Antetokounmpo 10
Anadolu Efes: Larkin 15, Beaubois 13, Singleton 3, Doğuş Balbay, Tolga Geçim 2, Moerman 6, Pleiss 8, Micic 24, Anderson, Petrusev, Dunston 2
1. Periyot: 20-25
Devre: 35-49
3. Periyot: 53-62
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