Olaylı Göztepe - Fenerbahçe maçının ardından... Tahkim Kurulu'ndan Ali Koç'un cezasına indirim!

Yayınlanma: 29.08.2024 - 17:52

Güncelleme: 29.08.2024 - 17:55

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a verilen cezada indirime gitti.

Kurul, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a verilen 504 Bin TL'lik para cezasını 168 Bin TL'ye düşürdü. Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan'ın cezası da 336 Bin TL'den 168 Bin TL'ye düşürüldü.

Tahkim Kurulu, Göztepe maçında yaşananların ardından söz konusu iki isme para cezası vermişti.

İşte yapılan açıklama:

- Fenerbahçe Futbol A.Ş. Başkanı Yıldırım Ali Koç'un müsabakanın devre arasında ve müsabakanın durmasına sebebiyet verecek şekilde müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırı eylemi nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca verilen 504.000,00 TL para cezasının FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren indirilmesi neticesinde cezanın 168.000,00 TL para cezası şeklinde kararın düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin İdarecisi Burak Çağlan Kızılhan'ın müsabakanın devre arasında ve müsabakanın durmasına sebebiyet verecek şekilde müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırı eylemi nedeniyle FDT'nin 46. maddesi uyarınca verilen 336.000,00 TL para cezasının FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren indirilmesi neticesinde cezanın 168.000,00 TL para cezası şeklinde kararın düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.