Fenerbahçe ile yolları ayırmıştı: Joshua King yeni takımına imzayı attı!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile yolları ayıran 32 yaşındaki Norveçli oyuncu Johsua King, Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) kulübü Toulouse ile sözleşme imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2024 - 16:26
Fenerbahçe ile yolları ayırmıştı: Joshua King yeni takımına imzayı attı!
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Fenerbahçe'de geçirdiği iki sezonun ardından takımdan ayrılan Joshua King'in yeni adresi resmen açıklandı.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse, serbest statüde bulunan Joshua King'i renklerine bağladı.Kulüpten yapılan açıklamada Joshua King'in 13 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

54 MAÇTA 19 GOLE KATKI

Joshua King, Fenerbahçe formasıyla 54 maça çıktı. Norveçli futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 7 asistlik performans gösterdi.


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