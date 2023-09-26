Olcay Demir'den sert çıkış! 'Tenhada özür olmaz!'

Yayınlanma: 26.09.2023 - 23:06

Güncelleme: 26.09.2023 - 23:06

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Olcay Demir, Galatasaray'a 1-0 kaybettikleri maçı değerlendirdi.

Demir, "Aslında oyunu 3 bölümde planlamıştık. İlk yarı beklediğimiz gibi geçti. Galatasaray'a oynamamız gerektiği gibi oynadık. Savunma anlamında planlarımız tuttu. Bir tane saçmasapan bir penaltı oldu. Pozisyon yok, bir şey yok! İlk yarının son dakikalarına doğru golü yedik. Planımızın ilk aşamasında maçı 0-0 veya 0-1 götürmek vardı. Maçın orta bölümünde Galatasaray'ın baskısı düşünce daha çok oynamayı planlıyorduk. Burada çok etkili olamadık. Geriden oyun kuramadık. Galatasaray'ın ön alan baskısı yüksek ve iyi. Biraz daha topa sahip olmaktı orta bölümde planımız, bunu yapamadık. Son bölümde ön alan baskısı planladık. Galatasaray'a karşı 2-3 pozisyon bulursunuz, 1 tanesini atmanız gerekiyor. Son bölümde 1-2 pozisyona girdik ama atamadık. Genel hatlarıyla, oyunu savunmada iyi oynadık. Çocuklar söylediğim hemen hemen her şeyi yaptılar. Ofansta bir tık daha etkili olabilirdik, olamadık." dedi.

NDAO İLE YAŞADIĞI TARTIŞMA

Olcay Demir, ayrıca, "Alassane Ndao ile onu konuşuyorduk. Başkan da geldi. Özür de diledi. Kameraların önünde bunu yaptın, basının önünde özür dilersen özrünü kabul ederim, yoksa hiçbir şekilde kabul etmem dedim. O da tamam dedi. Şimdi başkanımızla beraber onu konuşuyorlar. Ben 10 senedir bu kulübün içerisindeyim. Fatih Tekke'nin yardımcısıydım. Yarın büyük ihtimalle bırakacağım. Emanet olarak buraya çıktım. Fatih Hoca'nın işte gitmesinden sonra Ndao biraz üzerine alındı çıkmasını. Taktiksel bir şeydi bu. Orada ters ayaklı bir oyuncu istedim. Bir şeyler söyledi orada. Çok şey yapmadım sinirli diye. Ben 10 senedir bu kulüpteyim. Bu çocukların hepsi benim kardeşim gibi. Hepsiyle çay, kahve içiyoruz; eşlerimiz görüşüyor. Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı. 2015 senesinden beri, Yalçın Hoca'dan beri buradayım. Daha önce hiç görmedim. Bizde olmazdı. İstanbulspor'un kültürüne çok aykırı bir şey. Böyle bir talihsizlik yaşandı. Sinirlendim. Ne yapmaya çalışıyorsun, kameraların önünde bilerek mi yapıyorsun dedim. O da bir şeyler söyledi. Ben olayın taktiksel olduğunu söyledim. Hareketi kameralar önünde yapıyorsan özrünü de kameralar önünde yapacaksın, öyle tenhalarda olmaz dedim. Öyle kapandı mevzu. Bir problem yok." sözlerini sarf etti.