6.10.2025 17:31:00
Futbolu bıraktıktan sonra 2024 yılında teknik direktörlük macerasına atılan Olcay Şahan'ın yeni takımı 1461 Trabzon oldu.

2024 yılında Altınordu ile teknik direkötrlük serüvenine başlayan ve son olarak Yeni Mersin İdmanyurdu'nu çalıştıran Olcay Şahan'ın yeni takımı belli oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından 1461 Trabzon, teknik direktörlük görevine Olcay Şahan'ı getirdi.

BAŞKAN, OLCAY ŞAHAN'I AÇIKLADI

Ajansspor'a konuşan kulüp başkanı Celil Hekimoğlu, "Teknik direktörlük görevi için Olcay Şahan ile anlaştık. Olcay Şahan bugün Trabzon’da, yarın da takımın başında olacak" dedi.

Olcay Şahan futbolculuk döneminde 2017-2019 yılları arasında Trabzonspor forması da giymişti.

