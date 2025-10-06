2024 yılında Altınordu ile teknik direkötrlük serüvenine başlayan ve son olarak Yeni Mersin İdmanyurdu'nu çalıştıran Olcay Şahan'ın yeni takımı belli oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından 1461 Trabzon, teknik direktörlük görevine Olcay Şahan'ı getirdi.

BAŞKAN, OLCAY ŞAHAN'I A ÇIKLADI

Ajansspor'a konuşan kulüp başkanı Celil Hekimoğlu, "Teknik direktörlük görevi için Olcay Şahan ile anlaştık. Olcay Şahan bugün Trabzon’da, yarın da takımın başında olacak" dedi.

Olcay Şahan futbolculuk döneminde 2017-2019 yılları arasında Trabzonspor forması da giymişti.