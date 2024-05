Olcay Şahan'ın yeni takımı belli oldu! Resmen açıklandı...

Yayınlanma: 27.05.2024 - 18:13

Sezonun bitiminde teknik direktör Atilla Küçüktaka ile yollarını ayıran İzmir ekibi Altınordu, Olcay Şahan ile resmi sözleşme imzaladı. Olcay Şahan için Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi’nde imza töreni düzenlendi.

Altınordu’yu yeniden 1. Lig'e çıkarmayı hedeflediklerini belirten Olcay Şahan, "Başkanımıza bana güvendiği için teşekkür ederim. Altınordu, zorlu bir süreçten geçti. Uzun yıllar mücadele ettiği 1. Lig’den 2. Lig’e düştüler. Başkanımla yaptığımız görüşmelerde bu takımı kesinlikle ait olduğu yere, bir üst lige çıkarmak istediğimizi konuştuk. Başkanımızın da dediği gibi kendi sisteminden yetişen oyuncuları ile birlikte Süper Lig’e kadar kendi oyuncuları ile oynayıp sonrasında birçok futbolcusunu Avrupa’ya gönderme hedefindeyiz" dedi.

OLCAY ŞAHAN: "BAŞARIYA AÇIM"

Şahan yaptığı açıklamada, "Yıllarca futbol oynadığım dönemlerde her zaman genç oyunculara önem verdim. Futbol hayatımda gerek Türkiye’de gerekse Almanya’da en dipten en zirveyi gördüm. Hocalık düşüncesine girdiğim an itibarıyla 2. Lig'de oynamaya karar verdim. 2. Lig’de oynamasaydım 2. Lig'den bir oyuncuya tenezzül etmezdim, aramazdım. İnşallah Süper Lig’de hocalık yapacağım günler de gelecek. Burada, 2. Lig’de oynadıktan sonra gördüm ki bu ligden Süper Lig’e, Avrupa’ya gidecek potansiyelde oyuncular var. Bu konuda Altınordu zaten bir numara. Kulübümüz kendi sisteminden yetiştirdiği birçok oyuncuyu yurt dışına gönderdi. Ben bu heyecanı bu isteği her şeyi mücadele ederek geldiğim için gençlere destek vererek bu tercihi yaptım" diye konuştu.

Sözlerine devam eden Şahan, "Maddi anlamda fazla konuşmadık. Ben başarıya açım. Geçen sezon Ankaraspor’da aynı şekilde gençlere önem verdim. Burada hedefe gitmek istiyorum. Avrupa’nın sayılı kulüplerinde olan tesislere sahibiz. Burada potansiyel bu lig değil, bu takımın kesinlikle üst ligde olması lazım. Kendime inanıyorum ve güveniyorum. Bu ekiple birlikte başarılı olacağız" ifadelerini kullandı.

"OLCAY HOCAMA ÇOK GÜVENİYORUM"

Olcay Şahan'a duyduğu güveni vurgulayan Başkan Seyit Mehmet Özkan ise şu açıklamalarda bulundu:

"Bundan sonraki süreçte Altınordu’nun yarışmacı kimliğinin ön planda olacağı bir kulüp olarak devam edeceğiz. Olcay Hocama çok güveniyorum. Hocamla ilgili her yerden olumlu referanslar aldık. Hepsi de bize 10 numara referans verdiler. Hocam başarıya aç. Bugüne kadar sahanın içinde neler yaptıysa veya neler yapamadıysa bundan sonra artık ekibiyle yapmaya çalışacak. Yeni dönemde genç teknik adamlar, kendi takım oyuncuları ile iyi birliktelik sağlıyorlar. Yeni dönem koşullarına ayak uydurmamız gerekiyordu. Olcay Hocam ile birlikte olduğumuz için hem heyecanlıyım hem huzurluyum. Türk ve dünya futboluna birçok oyuncu armağan edeceğiz. Mutlaka genç, başarmaya aç, sahada her şeyini ortaya koyan mücadeleci bir takım olacağız. Yeniden Altınordu’nun rengini, Altınordu’nun heyecanını tekrar gündeme getireceğiz."

"ALTINORDU İÇİN YEPYENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, yeni dönemde bazı değişiklikler yapacaklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu değişikliğin en önemlisi bizim 2024 yılından itibaren nasıl takım olacağımız, genç takımların nasıl olacağını kamuoyuna gösterebileceğimiz bir teknik adamla anlaşmak gerekiyordu. Bizim bu düşüncelerimizin karşılığı olarak Beşiktaş’ta, Trabzonspor’da, Milli Takım’da başarılı bir dönem geçirmiş orta sahada arı gibi çalışarak, oyunu çift yönlü oynayarak hem ofansif hem defansif oyunu iki yönlü oynamayı beynine nakşetmiş bir teknik adam olmalıydı. Almanya sisteminden çıkmış bir oyuncunun başında olacağı bir sistem düşünüyorduk. Olcay hocam bizim istediklerimizin hepsine tam uyuyordu. Hocamız Altınordu’nun Türkiye projesi olduğunu, Avrupa’da bile projemizin konuşulduğunu bildiğini söyledi ve teklifimizi kabul etti. Altınordu için yepyeni bir dönem başlıyor. Yeni dönem artık genç teknik adamların dönemi. Hüseyin Eroğlu hocam ile 10 yıl çalıştık. İnşallah Olcay kardeşimle 10 yıl beraber olmayı Allah bize nasip etsin.”