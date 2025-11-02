Old Firm derbisinde gülen taraf Celtic!

İskoçya Lig Kupası'nın yarı final maçında Celtic, Rangers ile karşı karşıya geldi.
Hampden Park'ta oynanan mücadelenin normal süresi 1-1 berabere sonuçlandı. Uzatmalara sahne olan karşılaşmayı Celtic, 3-1 kazandı.
Celtic'e galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Jhonny Kenny, 93. dakikada Callum McGregor ve 109. dakikada Callum Osmand kaydetti.
RANGERS 10 KİŞİ KALDI
Rangers'ın tek golü 81. dakikada penaltı noktasından James Tavernier'den geldi. Ayrıca Rangers'ta Thelo Aasgaard, 39. dakikada doğrudan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte Celtic, finale adını yazdırarak St. Mirren'in rakibi oldu.