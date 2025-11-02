Cumhuriyet Gazetesi Logo
Old Firm derbisinde gülen taraf Celtic!

Old Firm derbisinde gülen taraf Celtic!

2.11.2025 21:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Old Firm derbisinde gülen taraf Celtic!

Celtic, İskoçya Kupası'nın yarı finalinde karşılaştığı Rangers'ı 3-1 mağlup ederek finale yükselen taraf oldu.

İskoçya Lig Kupası'nın yarı final maçında Celtic, Rangers ile karşı karşıya geldi.

Hampden Park'ta oynanan mücadelenin normal süresi 1-1 berabere sonuçlandı. Uzatmalara sahne olan karşılaşmayı Celtic, 3-1 kazandı.

Celtic'e galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Jhonny Kenny, 93. dakikada Callum McGregor ve 109. dakikada Callum Osmand kaydetti.

RANGERS 10 KİŞİ KALDI

Rangers'ın tek golü 81. dakikada penaltı noktasından James Tavernier'den geldi. Ayrıca Rangers'ta Thelo Aasgaard, 39. dakikada doğrudan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Celtic, finale adını yazdırarak St. Mirren'in rakibi oldu.

İlgili Konular: #İskoçya #Celtic #rangers fc

İlgili Haberler

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi olaylı başladı: İki kırmızı kart birden!
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi olaylı başladı: İki kırmızı kart birden! Süper Lig'în 11. haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Orkun Kökçü ile Sergen Yalçın kırmızı kart gördü.
Beşiktaş'ta kritik oylama... Serdal Adalı yönetimi hakkında ibra kararı!
Beşiktaş'ta kritik oylama... Serdal Adalı yönetimi hakkında ibra kararı! Beşiktaş Kulübü'nün 2025 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim oy çokluğu ile ibra edildi.
CANLI YAYIN: Beşiktaş 2-3 Fenerbahçe | CANLI ANLATIM: Süper Lig 11. hafta mücadelesi
CANLI YAYIN: Beşiktaş 2-3 Fenerbahçe | CANLI ANLATIM: Süper Lig 11. hafta mücadelesi Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında kendi sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Derbiye dair tüm ayrıntılar ise anbean Cumhuriyet.com.tr'de...