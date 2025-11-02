Beşiktaş'ta kritik oylama... Serdal Adalı yönetimi hakkında ibra kararı!

Beşiktaş'ın olağan idari ve mali genel kurulu gerçekleştirildi.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki genel kurul, saat 10.00'da başladı. Toplantıda başkanlık divan seçiminin ardından yönetim kurulu adına idari ve mali faaliyetlerle ilgili raporlar okundu.

Saat 11.00 itibarıyla Olağan İdari ve Mali Genel Kurula katılım sayısı 1347 olarak açıklandı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrenin genel kurul divan başkanlığına Affan Keçeci seçildi.

Denetim kurulunun raporlarının üyelere aktarılmasından sonra siyah-beyazlı kulübün 3 ayrı döneminin ibrası oylandı.

KONGREDE GERGİN İBRA KARARI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın ilk dönemi ibra edildi. İkinci döneminin ibrası için oy sayımında gerginlik çıktı ve bir türlü sonuca ulaşılamadı.

332 kişinin Serdal Adalı'nın ikinci dönemini ibra etmediği açıklandı ve bu kişilerden kayıtlara geçmesi için yaka kartları istendi. Ancak ibra etmeyen kişiler yaka kartlarını vermeyi kabul etmedi.

Kongrenin genel kurulunda divan başkanlığına seçilen Affan Keçeci 354 kişinin Serdal Adalı'yı ibra ettiği açıklandı. 332 kişinin ise Adalı'nın ikinci dönemini ibra etmediği belirtildi. Böylece Serdal Adalı'nın ikinci dönemi de ibra edilmiş oldu.

B ÜTÇE ÖNCE REDDED İLDİ, REVİZE HALİ KABUL EDİLDİ

İbradan sonra Beşiktaş'ın bütçesi oylamaya sunuldu. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün, 2026 yılı konsolide bütçe teklifi önce reddedildi.

Ardından bütçe tüzüğe göre revize edilip yeniden oylamaya sunuldu. 2026 yılı konsolide bütçesi genel kurul tarafından oy çokluğuyla kabul edildi.

BEŞİKTAŞ'IN BORCU A ÇIKLANDI

Beşiktaş'ın güncel borcu 17 milyar 731 milyon 767 bin 706 TL olarak açıklandı.

KUL ÜPTEN İHRA Ç ED İLDİ

Beşiktaş eski başkanı Hasan Arat'ın 1 yıllık geçici olarak kulüp üyeliğinden çıkarılması genel kurulda oy çokluğuyla kabul edildi.

Beşiktaş'ta eski başkan Hasan Arat ve yönetimi, idari ve mali bakımlardan oy çokluğuyla ibra edilmedi.

BAŞKAN İBRA EDİLDİ

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı ve yönetimi, İdari ve mali bakımlardan oy çokluğuyla ibra edildi.