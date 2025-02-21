Ole Gunnar Solskjaer: 'Çok mutluyum, çok iyi bir reaksiyon verdik'

Yayınlanma: 21.02.2025 - 22:53

Güncelleme: 21.02.2025 - 22:53

Bes¸iktas¸ Teknik Direkto¨ru¨ Ole Gunnar Solskjaer, Eyu¨pspor kars¸ılas¸masının ardından açıklamalarda bulundu.

"I·YI· BI·R REAKSI·YON VERDI·K"

Norvec¸li teknik adam, "C¸ok mutluyum, c¸ok iyi bir reaksiyon verdik. Sonuca giden fırsatlar yarattık. Galibiyet ve mantaliteden c¸ok mutluyum. Ligde rakam olarak en iyi savunma yapan, en az gol yiyen takıma 3 gol attık. Savunma anlamında da iyiye gidiyoruz. I·lk yarı 4-5 atabilirdik. Zamanla daha da iyiye gidecegˆiz." dedi.

Solskjaer, "Bes¸iktas¸'ın oyuncularının her zaman yapması gerektigˆi s¸ey, pes etmemek. Bes¸iktas¸ gururuyla oynayan ve hakkıyla kazanmak isteyen bir takım. Reaksiyonumuz c¸ok iyiydi. Takım zor bir su¨rec¸ten gec¸ti, c¸ok fazla s¸ey degˆis¸ti ve istikrarı sagˆlanamadı. S¸u an amacımız istikrar sagˆlamak. Ben de istikrarı severim. Karakterim böyle, farkı bir şey benim karakterimde yok. Yo¨netimle aynı fikirdeyiz. Uzun bir yolumuz var." ifadelerini kullandı.