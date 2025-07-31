Ole Gunnar Solskjaer'den ayrılık açıklaması! 'Doğru insan olduğumu düşünüyorum'

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turu rövanş maçında Shakhtar Donetsk'e 2-0 mağlup olarak elendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Norveçli teknik adam, "İki maçta da rakibimiz bizden daha iyiydi. Bizden daha iyi takıma karşı oynadık. Fırsatlar yakaladık ama onlar bizden daha çok fırsat yakaladı. Rakibimiz turu hak etti. Birkaç şans bulduk ikinci yarı ama olmadı. Shakhtar'ın Avrupa Ligi'nde çok daha üst yerlere geleceğini düşünüyorum." dedi.

"Geleceğiniz ile ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Solskjaer, "Biz maceraya başladık. Daha yeni şu anda bu sezona başlıyoruz. Başka bir turnuvaya devam edeceğiz. Gelecekle ilgili bu projede doğru insan olduğumu düşünüyorum. Devam etme konusunda bir sıkıntı yok. Son 4-5 yılda Beşiktaş zorlu süreçler geçirdi. İhtiyacımız olan şey istikrar." cevabını verdi.