Ole Gunnar Solskjaer'den galibiyet açıklaması: Ruud van Nistelrooy sözleri...

8.08.2025 00:22:00
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı St. Patrick's'i 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, müsabakanın ardından görüşlerini aktardı.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda’nın St. Patrick’s takımını deplasmanda 4-1 mağlup etti.

Maçın ardından Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu. 

Ole Gunnar Solskjaer açıklamasında, “Oyuncularımdan memnunum. Momentum yakaladıklarında başka oluyoruz. İlk 45 dakikayı oynama şeklimiz harikaydı. Çok iyi goller attık. Futbol böyle ikinci yarıda momentumu bir bölümde yakaladılar. Kendi taraftarlarıyla birlikte oynadılar. İkinci yarıda oyunun kontrolünü bir kısımda kaybettik. Maçın çoğu kısmında yine de kontrol bizdeydi” dedi. 

VAN NISTELROOY'DAN NDIDI SÖZLERİ

Beşiktaş teknik direktörü Solskjaer. “Tammy sezon hazırlıklarına biraz geç başlamış oldu ama giderek iyiye gidiyor. Enerjisi ve gülücükleriyle idmana katkısı farklı oluyor. Takım arkadaşlarıyla beraber birleştirici gücü de olan bir oyuncu” ifadelerini kullandı. 

Yeni transfer için konuşan Norveçli teknik direktör, “Biz yarışan oyuncular getirmek istiyoruz. Ndidi deneyimli bir oyuncu. Leicester'da oynarken ona karşı kaybetmişliğim var. Ruud van Nistelrooy'la da onun hakkında konuştum. Ndidi için çok iyi sözler sarf etti” dedi.

