Beşiktaş'ta Rashica maç kadrosunda yok!

UEFA Konferans Ligi ön elemesinde St. Patrick's deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta Milot Rashica, maç kadrosunda yer almadı.

Rashica'nın, hastalığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadığı öğrenildi.

SOLSKJAER'DEN AÇIKLAMA

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maç öncesi yaptığı açıklamada, "Rashica, hastalandı. Şu anda burada değil ve otelde ama çok fazla oyuncumuz var. İlk 11'deki oyuncuların iyi performans göstereceğini düşünüyorum." dedi.

Siyah-beyazlılarda Felix Uduokhai de hastalığı nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor.