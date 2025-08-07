Beşiktaş İrlanda'da çok farklı: St. Patrick's 1-4 Beşiktaş

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'e elenen Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's ile kozlarını paylaştı.

Beşiktaş ilk yarısında dört gol bulduğu maçı 4-1 kazanarak büyük avantaj elde etti.

ABRAHAM HAT-TRICK YAPTI

Beşiktaş'ta Tammy Abraham yaptığı hat-trick'le galibiyete damga vurdu.

Eşleşmede rövanş maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak.

Beşiktaş'ın olası rakiplerinin maçında ise Lausanne-Sport, Astana'yı 3-1 yenerek avantajı eline aldı.

İLK 11'LER

St. Patrick's: Anang, McLaughlin, Redmond, Grivosti, McClelland, Forrester, Lennon, Leavy, Mulraney, Simon Power, Melia

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü, Rafa Silva, Muçi, Joao Mario, Abraham.

Karşılaşmadan önemli anlar | St. Patrick's 1-4 Beşiktaş

90' Karşılaşmaya 3 dakika ilave edildi.

89' Beşiktaş'ta Jurasek ile Orkun oyundan çıkarken Tayyip Talha ile Amir dahil oldu.

76' Beşiktaş'ta Demir Ege oyundan çıkarken Kartal Kayra dahil oldu.

59' Beşiktaş'ta Muçi oyundan çıkarken Arroyo dahil oldu.

49' GOL | Simon Power'ın golü ile fark üçe indi.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

43' GOL | Tammy Abraham'ın golü ile fark dörde çıktı.

41' PENALTI | St. Patrick's'te Jamie Lennon Abraham'ın bileğine arkadan sert bir müdahale yapıyor. David Smajc düdüğünü anında çaldı ve penaltıyı verdi.

33' SARI KART | Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz orta alanda Mulraney'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

23' Orta sahada Gabriel Paulista topu üçüncü bölgedeki Joao Mario'ya pasını attı. Mario, hızlı gelen topa topuğuyla hafifçe dokunarak Tammy Abraham'a aktardı. Ceza alanı üzerinde topla buluşan Abraham topun dibine girerek kalecinin üstünden aşırttı ve golü attı.

23' GOL | Abraham farkı üçe çıkaran golü kaydetti.

19' SARI KART | St. Patrick's'te Jake Mulraney savunma arkasına kaçan Svensson'a yaptığı müdahaleden dolayı sarı kart gördü.

14' Orkun'un pasında savunma arkasına kaçan Svensson'un, sağ kanatta son çizgiden çevirdiği topu kale ağzı içinde Abraham tamamladı.

14' GOL | Tammy Abraham farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

8' Orta sahanın sağ kenarında topla mesafe kateden Muci, pasını yayın önündeki Rafa Silva'ya aktardı. Rafa Silva topuk pasıyla topu Joao Mario'nun önünde bıraktı. Joao Mario'nun vuruşunda savunmadan seken top ağlarla buluştu.

8' GOL | Joao Mario'nun attığı gol ile temsilcimiz 1-0 öne geçiyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.