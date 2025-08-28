Ole Gunnar Solskjaer'den istifa iddialarına yanıt: 'Kulüp bunun doğru olduğunu düşünüyorsa...'

Beşiktaş, Konferans Ligi play off etabından Lausanne'a elendi. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İSTİFA İDDİALARINA YANIT

Karşılaşmanın ardından konuşan Norveçli teknik direktör, "Hayal kırıklığı yaşıyorum. Yediğimiz golden, çalıştıklarımızı sahaya yansıtamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyorum. Hakemle ilgili... Kırmızı kartla yakından uzaktan alakası yok! 10 kişiyle oynamak da zor oluyor" dedi.

İstifa tepkileri hakkında konuşan Solskjaer, "Tabii ki sonuç alamayınca eleştiriler normaldir. Benim tek odağım, takımın daha iyi olması için çalışmak. Tabii ki Avrupa'da olmadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Her gün bu kulüp için çalışıyorum ve çabalıyorum" sözlerini sarf etti.

"KIRMIZI ASLA DE ĞİL"

Kırmızı kart pozisyonu hakkında konuşan Solskjaer, "Yediğimiz golden dolayı hayal kırıklığı yaşıyorum. Çünkü hazırlanmıştık bunlara, bunları izledik ama ona rağmen gol yedik. Kırmızı kart işimizi zorlaştırdı. Kesinlikle kırmızı kart değildi! Asla kırmızı kartlık bir pozisyon değil, kırmızı kart olduğunu asla düşünmüyorum" dedi.

Sözlerine devam eden deneyimli teknik direktör, "Oyuncularımız da hayal kırıklığı yaşıyor. 45-50 dakika 10 kişi oynamak da kolay değil. Oyuncularımın her şeylerini, yüzde yüzlerini verdiklerini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

İSTİFA SORUSUNA CEVAP

Ole Gunnar Solskjaer'in basın toplantısındaki açıklamaları şu şekilde:

"Sorumlu benim, suçlanacak olan benim. Bu suçu üstleniyorum. Shakhtar maçlarında turu geçmeyi hak etmemiştik. Lausanne turunda da hayal kırıklığı yaratıyoruz. Her zaman teknik direktörler sorumludur, bu normaldir."

-İstifa etme düşüncesi var mı, görevden alınma kaygısı var mı?

Ole Gunnar Solskjaer: "Tabii ki kulüp, kulüp için doğru olduğunu düşünüyorsa yapabilir. Bu zaten normaldir. Ben her gün takımı daha güçlü yapmak için çalışıyorum. Hayatımda hiç pes etmedim. Zorluklarda daha çok savaşırım. Oyuncularımın da bugün çok fazla savaşmaya hazır olduklarını gördüm. Bizim yapmamız gereken pazar günü alacağımız sonuçla bu durumu değiştirmek."

"DAHA DOĞRU OLACAĞINI D Ü Ş ÜNDÜM"

"Kazanamadığınızda eleştirilmeniz normal, bu futbolun doğasında var."

"Rakibimize saygı gösterdik. Sakatlıklar ve elimizeki profillere bakınca, asla mazeret değil, bu sistemle çıkmanın daha doğru olacağını düşündüm. Çoğu zaman 3, 4'ten daha azdır."

"GER ÇEKL İK ALGINIZ GARİP"

-"Bugün Lausanne'a karşı 5 gol atmalıydınız..."

Ole Gunnar Solskjaer: "Bence gerçeklik algınız biraz garip. İsviçre takımına karşı 5 farklı kazanmak çok zor. Geçen sene Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenmişti. Son 4 golde rakip çok fazla öne çıkmıştı."

"Şu andaki süreçten asla şikayet edemem, aldığımız oyunculardan asla şikayet edemem. Birlikte daha fazla vakit geçirince daha iyi bir takım olacağız."

"POZİTİF KATKI YAPTIĞIMA İNANIYORUM"

-"Takıma bundan sonra katkı sunabileceğinize inanıyor musunuz? Futbolcuların size inancı var mı?"

Ole Gunnar Solskjaer: "Pozitif etki göstereceğime inanıyorum. İnanmıyor olsam, görevi kabul etmezdim. 7-8 aydır Beşiktaş'tayım. Geldiğimdeki durumla şu anki durum arasında iyi anlamda büyük fark var. Bu da gelecekte sonuç verecektir. Beşiktaş'a pozitif katkı yaptığıma inanıyorum. Oyuncularla ilişkim çok iyi. Bu soruyu oyuncularıma sorabilirsiniz."