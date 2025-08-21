Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ole Gunnar Solskjaer'den kadro açıklaması: Değişikliklerin sebebini duyurdu!

21.08.2025 21:02:00
Cumhuriyet Spor
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, deplasmanda oynayacakları Lausanne maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın, İsviçre'nin Lausanne ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçı öncesi siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ıklamalarda bulundu.

S Sport'a konuşan Norveçli teknik direktörün açıklamaları şöyle:

"Mert Günok ve Jonas Svensson'un ikisi de sakat. Dün antrenmanda sakatlandılar. Umarım iyileşirler. Ufak sakatlıkları olduğu için kadroya alamadık. Formasyon değişikliği de olur."

"ÜÇ OYUNCU DA LİDER"

"Taraftarlara inancı iyi sonuçlar alarak ve iyi performanslar göstererek verebiliriz. Eyüpspor'a karşı tutkulu bir takım vardı, ona devam etmek istiyoruz. Oyuncularımda o tutkuyu görüyorum. Başkanımız ve yönetim kurulumuz da kupalar için savaşacak bir takım kurmak için çalışıyor."

"Orkun, Abraham ve Ndidi takımın kalp atışı olarak değerlendirilebilir benim için. Üç oyuncu da lider, gülümseyen, tutkulu, kaliteli oyuncular. Bu üç oyuncunun üzerine takım inşa ediyoruz."

