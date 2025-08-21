Beşiktaş aradığı kanadı Fransa'da buldu: 15 milyon Euro'luk teklif!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta öncelik sol kanat ve sağ bek transferi. Başkan Serdal Adalı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bu bölgelere takviyeye öncelik verdiklerini belirtirken gündeme sürpriz bir isim girdi.

BE ŞİKTAŞ'IN REIMS'E 15 MİLYON EURO ' LUK TEKLİF

Fransa Ligue 2 ekiplerinden Reims forması giyen Keito Nakamura, Beşiktaş'ın gündemine girdi.

L'Equipe'de yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Japon sol kanat için Fransız ekibine 15 milyon Euro'luk teklif yaptı.

KEITO NAKAMURA'NIN SEZON KARNESİ

Nakamura geçtiğimiz sezon Ligue 1'de 32 maça çıkmış ve 11 gol, 2 asistlik skor katkısı vermişti.

REIMS 12 MİLYON EURO ÖDEM İŞTİ

Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Keito Nakamura, 2 yıl önce Reims'e 12 milyon Euro bedelle LASK'tan transfer olmuştu.