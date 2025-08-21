Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş aradığı kanadı Fransa'da buldu: 15 milyon Euro'luk teklif!

Beşiktaş aradığı kanadı Fransa'da buldu: 15 milyon Euro'luk teklif!

21.08.2025 16:07:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş aradığı kanadı Fransa'da buldu: 15 milyon Euro'luk teklif!

Kanat transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Reims forması giyen Keito Nakamura için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta öncelik sol kanat ve sağ bek transferi. Başkan Serdal Adalı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bu bölgelere takviyeye öncelik verdiklerini belirtirken gündeme sürpriz bir isim girdi.

BEŞİKTAŞ'IN REIMS'E 15 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Fransa Ligue 2 ekiplerinden Reims forması giyen Keito Nakamura, Beşiktaş'ın gündemine girdi.

L'Equipe'de yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Japon sol kanat için Fransız ekibine 15 milyon Euro'luk teklif yaptı.

KEITO NAKAMURA'NIN SEZON KARNESİ

Nakamura geçtiğimiz sezon Ligue 1'de 32 maça çıkmış ve 11 gol, 2 asistlik skor katkısı vermişti.

REIMS 12 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Keito Nakamura, 2 yıl önce Reims'e 12 milyon Euro bedelle LASK'tan transfer olmuştu.

İlgili Konular: #beşiktaş #transfer #reims

İlgili Haberler

Beşiktaş'tan Bankalar Birliği için dev hamle!
Beşiktaş'tan Bankalar Birliği için dev hamle! Beşiktaş, sermaye artırımından elde edilen fonun %97'sinin Bankalar Birliği ödemesinde kullanılacağını KAP'a bildirdi.
Keito Nakamura kimdir? Keito Nakamura kaç yaşında, nereli? Keito Nakamura Beşiktaş'a mı geliyor?
Keito Nakamura kimdir? Keito Nakamura kaç yaşında, nereli? Keito Nakamura Beşiktaş'a mı geliyor? Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı. Kara Kartal, Keito Nakamura'yı gözüne kestirdi. Peki, Keito Nakamura kimdir? Keito Nakamura kaç yaşında, nereli? Keito Nakamura Beşiktaş'a mı geliyor?
Beşiktaş ile anılan Leon Bailey yeni takımına imzayı attı!
Beşiktaş ile anılan Leon Bailey yeni takımına imzayı attı! İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma, Aston Villa forması giyen 28 yaşındaki Jamaikalı oyuncu Leon Bailey'yi kadrosuna kattı.