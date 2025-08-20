Beşiktaş ile anılan Leon Bailey yeni takımına imzayı attı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Roma, önemli bir ismi kadrosuna kattı.

İtalyan ekibi Roma, Aston Villa formasını terleten Leon Bailey'nin satın alma opsiyonlu kiralandığını duyurdu.

MALİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Roma'nın, 28 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için 2 milyon Euro ödeyeceği kaydedildi.

Jamaikalı oyuncunun sözleşmesinde 22 milyon Euro değerinde satın alma opsiyonu bulunduğu öne sürüldü.

ADI BEŞİKTAŞ İLE ANILMIŞTI

Leon Bailey, transfer çalışmalarını sürdüren ve ana gündemi kanat transferi olan Beşiktaş ile de anılmıştı.

Geçen sezon 38 maçta forma giyen kanat oyuncusu, 2 gol ve 4 asist kaydetti.