Ole Gunnar Solskjaer: 'Geleceğe daha umutla bakıyoruz'

Yayınlanma: 25.03.2025 - 19:47

Güncelleme: 25.03.2025 - 19:47

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kulübün resmi hesabına açıklamalarda bulundu.

İşte Ole Gunnar Solskjaer'in açıklamaları:

"İlk geldiğinizde neler hissettiniz?"

"Heyecanlıydım, biraz da gergindim. İlk kez insanlarla tanışıyordum. İnsanları gördüğümde çoğunun biraz durgun olduğunu fark ettim. İnsanların üzerindeki baskıyı hisseddebiliyordum. Üzgün değil ama tarifi zor bir duygu. İçeri girince "Yardım etmek istiyorum" diye düşündüm. Böyle hissettim. Burası hemen aile ortamı gibi hissettirdi. Burası harika bir çalışma ortamı. Büyük bir kulüptesiniz. Herkes çok pozitif, güler yüzlü ve yardımseverdi. Atmosferin değiştiğini düşünüyorum. Daha pozitif, geleceğe daha umutla bakıyoruz.

"Birçok ülkede çalıştınız. Beşiktaş'ın ve Türkiye'nin en ayırt edici özelliği nedir?"

Futbol herkes için ortak bir dil. Farklı ülkelerden oyuncular arasında birçok benzerlik görebiliyorsunuz. Hepsinde büyük bir tutku var. Ve tabii ki Beşiktaş'ta da aynı şeyi hissediyoruz. Oyuncularımızın sahip olması gereken değerleri ve karakteristik özellikleri önemsiyoruz. Nasıl olmaları gerektiğini önemsiyoruz. Benim için buraya gelmek, çalışma temposu, sıkı şekilde çalışma, doğru şekilde oynama, saygı ve onur gibi önemli unsurları beraberinde getirdi. Ama ilk izlenimim şu oldu: Türk insanı, özellikle Beşiktaş taraftarı, kulüple inanılmaz derecede bağlı ve tutkulu. Bu çok önemli çünkü oyuncular, taraftarlar ve kulüp bir bütün olmalı. Hepimizin ortak bir hedefi, ortak değerleri olmalı. Böylece birlikte ileriye bakabiliriz. İki aydır buradayım bu yüzden Türk futbolunun genel karakteristiği hakkında kesin bir şey söylemek zor. Ama Beşiktaş'ın futbol anlayışını ve oyuncuların karakterini gerçekten beğeniyorum. Burada futbolu doğru şekilde oynama isteği var. Bu benim için çok değerli.

"Kafanızdaki Beşiktaş projesiyonu nedir?"

Futbolda sihirli bir formül olduğunu düşünmüyorum. Başarı bir gecede gelmez. Twente'ye yenildik ama sonraki altı maçı kazandık. Yani her kayıptan sonra daha güçlü bir şekilde geri dönebilirsiniz ve bu süreci hızlandırabilir. Ama biliyoruz ki dikkatli olmalıyız, her aşamada doğru kararı vermeliyiz. Bunu yaparsak başarı gelecektir.

"Takımlarımızın Avrupa arenasına çıktığında bir atletizm problemi yaşadığını gözlemliyoruz. Sizce Türk futbolunda atletizm sorunu var mı?"

Bir problemimiz var diyemem. Tabii ki modern futbol fiziksel güce dayanıyor. Yüksek tempo, hız çok önemli. Açıkçası bu konuda oldukça etkilendim. Gerçekten güçlü, iri ve atletik oyuncular var. Eğer lig seviyelerini karşılaştırırsanız, örneğin Norveç ya da Danimarka ligleriyle, orada daha genç oyuncular oynuyor. Ama burada daha olgun oyuncular var. Diğer ligler daha gelişim odaklı, burada ise fiziksel olarak daha güçlü ve deneyimli oyuncular var. Twente'ye kaybettik, Galatasaray AZ Alkmaar'a yenildi, Rangers Fenerbahçe'yi yendi. Bu bizim için bir uyarı oldu. Seviyemizi yükseltmemiz gerektiğini gösterdi. Ben buradayım çünkü öncelikle Beşiktaş'a yardım etmek istiyorum ama aynı zamanda Türk futbolunu da tanıtmak ve olumlu katkı sağlamak istiyorum. Türk futboluna her zaman büyük saygı duydum. Daha önce Manchester United ile buraya geldiğimde de gördüm; burada oynamak her zaman inanılmaz zor. Taraftarın tutkusu, stat atmosferi ve takımların rekabetçi yapısı nedeniyle burası gerçekten rakip olarak oynaması zor bir yer. Benim görevim, Beşiktaş'ın fiziksel olarak rekabetçi olmasını sağlamak. Ligin seviyesini biraz daha yukarı çıkarmamız gerekiyor.

Kulüp için çok önemli bir adım atıldı ve yeni bir scout ekibi oluşturuldu. Tabii ki geçmişte de oyuncu transferleri için belirli yöntemler vardı ancak artık başkanla birlikte farklı bir bakış açısıyla ilerliyoruz. Hangi tür oyunculara odaklanmamız gerektiğini belirliyoruz. Bu doğrultuda, başkan da bu yeni düşünce yapısına uygun birisini arıyordu yani farklı türde oyuncular keşfetmek. Beşiktaş'a gelecekte katkı sağlayabileceğini bildiğimiz veya umduğumuz isimleri katmak, buraya gelip, gelişip bizim için çok iyi oyuncu haline gelebilecek veya en üst seviyeye ulaşıp Avrupa'nın büyük kulüplerine transfer olabilecek futbolcular bulmak veya bizim Avrupa'da zirveye çıkmamız çünkü Hedefimiz Avrupa'da zirveye oynamak ve tekrar kupalar için mücadele etmek olmalı. Bu süreç çok iyi başladı. Ede her hafta en az bir kere burada oluyor, oyuncular hakkında konuşuyoruz, antrenmanları izliyor ve böylece canlı bir şekilde takımın kalitesini ve ihtiyaçlarını görebiliyor.

Her gün mümkün olduğunda sıkı çalışıyoruz ve mümkün olduğunca doğru kararlar almaya çalışıyoruz. Boşa harcayacak paramız yok. Akıllı olmalıyız. Her taşın altına bakmalıyız. Transfer süreci detaylı olmak zorunda. Son 3-4 sezondur zirveden uzak kaldık. Gerçekçi olmamız lazım. Daha rekabetçi bir takım olmak istiyoruz. Kendi temel futbol değerlerim benimle birlikte ama buradaki futbola da uyum sağladığımız anlar olacak. Türkiye'de çok fazla kontra atak oynanıyor. Her seferinde gerekirse bir şey değiştirmeye hazır olmalıyım.

"ÜSTÜMÜZDEKİ TAKIMLARA YAKLAŞMALIYIZ"

"Üstümüzde yer alan takımlara yaklaşmamız gerek. Derbilerin zaten kendi havası vardır. Bizim diğer maçlarda her birini kupa finali gibi oynamalıyız. Her birini... Sir Alex Ferguson'dan çok şey öğrendim. Benzer değerlerimiz var. Dürüstlük, sadakat, sıkı çalışma gibi. Belki benden daha öfkeli olarak tanınıyor ama ben de sinirlenebiliirm. Asla elinden gelenin en iyisini yapan birine bağırmazdım. Herkes hata yapabilir. Alex Ferguson da böyle birisi. Umarım ondan birazcık da olsa bir şeyler öğrenebilmişimdir.

Beşiktaş'ta zaten tarihimiz var. Tabii ki akademiye yatırım yapmalıyız. İstediğimiz şey bu. Yatırım yapmalı ve gençlere zaman vermeliyiz. Türk futbolunda farkettiğim bir şey var, bir zorluktan bahsetmeliyim. Türkiye'de U19 takımından direkt A takıma yükseliyor oyuncular. Bu çok büyük bir boşluk. Bazı oyuncular direkt geçebilir Semih ve Mustafa gibi ama çoğu oyuncunun arada geçirebileceği bir aşamaya daha ihtiyacı var.

Roma'ya ulaşmanın tek yolu yok. Birçok yolu olabilir. Dünyanın en çalışkan oyuncusu olmak bedava. Bu tarz oyuncuları bulmalıyız. Eğer canavar gibi antrenman yaparsan, canavar gibi oynarsın sahada. Futbolda kısa yoldan gitmek yoktur. Eğer oynamıyorsan bu gelecek gün daha sıkı antrenman yapman gerekiyor demektir.

"HAZIRIM DİYEBİLİRİM"

Manchester United yüksek baskının olduğu bir kulüp. Buraya da geldiğimde aynı baskıyı yaşıyorum. Manchester United'da bunları yaşadıktan sonra buna hazırım diyebiliyorum. Çalıştığım 3 yılda Manchester United'ta çok şey öğrendim. Öğrendiklerimi gösterebileceğimi düşünüyorum.

Cristiano takıma geri dönmüştü. İlk maçı inanılmaz bir atmosfer vardı. Belki de Old Trafford'daki en acayip atmosferdi. Cristiano'nun geri dönüşü Manchester United için mükemmel bir fikir gibiydi. Herkes tekrar şampiyonluk adayı olabileceğimize ikna olmuştu ama biz yarışın içinde olmaya yetecek kadar kaliteli bir takım olmadığımızı biliyorduk. Cristiano'nun gelişi tabii ki dengeleri değiştirdi ama kesinlikle bozdu diyemem. Ben 6 hafta sonra görevden ayrıldım. Kim bilir daha mı iyi olurdu, daha mı kötü olurdu? Bana sorduklarında Cristiano'nun geri dönmesini istediğimi söyledim. Her zaman kararlarımın arkasındayım.

TARAFTARA MESAJ

Buradaki iki ayım harika geçti. Yapmaya başladığımız şey beni çok heyecanlandırıyor. Aile gibiyiz, birbirimize daha da yakınlaşıyoruz. İnancımız ve tutkumuz var. Yolda önümüze kasisler çıkacaktır, bazen suratımıza yumruklar yiyeceğiz. Bazen kaybetmememiz gereken maçlar kaybedeceğiz. Ama bu futbol. Taraftarımızdan, mücadele eden ve arması için her şeyini veren bir takım gördükleri müddetçe bizleri her zaman yaptıkları gibi desteklemelerini istiyorum. Bilbao ve Trabzon maçları, ilk iki iç saha maçımız, muhtemelen bir futbol adamı olarak benim hayatımdaki en büyük beş tecrübenin arasında yer alacaklar. Oğlum da stattaydı, atmosferi gördü, telefonuyla çekti. Harika bir yerdeyiz. Birlikte olduğumuzdan emin olalım, neyi istediğimizi biliyoruz. Daha iyi olmak istiyoruz. Bunu birlikte yapabildiğimiz müddetçe eminim ki bu hedefe ulaşacağız."