Ole Gunnar Solskjaer'den Mourinho açıklaması! 'Onu ve takımını tanıyorum'

Yayınlanma: 25.04.2025 - 23:24

Güncelleme: 25.04.2025 - 23:24

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Ole Gunnar Solskjaer, gelecek hafta Fenerbahçe ile oynanacak derbiye değinerek, şunları kaydetti:

"Maç yüzde 100 motivasyona sahip iki takım arasında oynanacak. Jose Mourinho ile birbirimizi tanıyoruz. Takımların içinde bulunduğu sıralamadan bağımsız bir maç olacak. Onu ve takımını tanıyorum. Takımını en iyi şekilde maça hazırlayacak. Ben de aynısını yapacağım. Önce bugünün analizini yapacağız sonra Fenerbahçe maçını düşüneceğiz."

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.