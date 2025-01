Ole Gunnar Solskjaer'den transfer açıklaması

Yayınlanma: 29.01.2025 - 21:01

Güncelleme: 29.01.2025 - 21:01

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Twente maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Solskjaer'in açıklamaları;

"Sabırsızım yarınki maç için. Zor bir maç olacak. Twente'nin maçlarını izledik. Avrupa'da Manchester United ve Fenerbahçe'ye karşı iyi oynadılar. Malmö'ye karşı zor bir deplasmanda galibiyet aldılar. Yarın bize zorluk çıkaracakladır ama biz bunu çözmeliyiz. Sabırsızım bu maç için. Yarın iyi bir test olacak oyuncularım ve benim için.

Her maç kendine özgü, ayrı. Bunu söylemem gerekiyor. Buraya kazanmak için geldik ve kazanmak zorundayız. Twente de kazanmak zorunda. İki takımın da hedefi aynı. Bilbao maçı geride kaldı. Çok heyecan verici bir maçtı. Çalışmam gerekenleri gördüm. Son zamanlarda zorlu bir süreçten geçen oyunculara sahibiz. Yeni bir sayfa açtık. Yarın da bu yeni sayfanın devamı için büyük bir fırsat. Avrupa'da turu geçersek, bu herkesi birleştirecek olumlu bir durum olur.

Her maç için oyuncularımız bir şekilde iyi bir motivasyon sergilemeli. Bu motivasyonu inşa etmem gerekiyor. Oyun anlayışınızı, her maçta aynı taktiği dikte edemezsiniz çünkü her maçta rakip farklı ama motivasyonu, oyuncuların birbiri için savaşmalarını her maçta isteyebilirsiniz. Bizim kalitemiz var. Bilbao maçında bu şekilde oynadık ve iyi işler yaptık. Antalyaspor maçı için de geçerli bu. Ligde de yukarıya çıkmamız gerekiyor. Avrupa'da tur atlamamız gerekiyor ama ligi de bırakmış değiliz, hedefimiz ilk 3'e girmek.

10 gün önce geldim buraya. Doğru kararları almak için çalışıyoruz. Şunu da söyleyebilirim, geldiğimde de burada bir scout yapılanması yoktu. Kulübü gelecekte doğru tarafa yönlendirmek için çalışıyorum. Kısa vadede iyi oyuncular getirmeliyiz. Ama bizim artık hatalı karar verme lüksümüz yok. Hatalı karar vererek çok pahalı oyuncuları getirme lüksümüz yok. Önce finansal durumu da görmeliyiz. En iyi kararları vermek için elimizden geleni yapacağız. Ama bu yarından sonra diyelim. Yarın önemli bir maçımız var. Bunların hepsini sonra da konuşabiliriz. Lütfen maçı konuşalım sadece bugün.

10 gün oldu. Her şeyi yapamadım takımla. Bir takım şeyler kattığımı düşünüyorum takıma. Umarım yarın bunu göstereceğiz."