Ole Gunnar Solskjaer'den transfer yanıtı: 'Realist davranmalıyız'

Yayınlanma: 04.02.2025 - 23:07

Güncelleme: 04.02.2025 - 23:07

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, grup etabındaki ikinci maçında Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini Ernest Muçi ve Joao Mario kaydetti. Karşılaşma sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer mücadeleyi değerlendirdi.

Galibiyete ilişkin Solskjaer, "Her zaman kupa maçları zor. Büyük takımlara karşı oynayan takımlar direnirler. Her şeylerini ortaya koyarlar. Böyle şansları kaçırmak istemezler. Sabırlı oynadık ve oyunu kontrol ettik. Galibiyetten dolayı mutluyuz. İki maçımızı da kazanmış olduk." dedi.

TRANSFER YANITI

Transfere değinen Solskjaer şunları söyledi:

"Sakat oyuncularımız var, giden oyuncular var ve realist davranmalıyız. Doğru oyuncuları arıyoruz. Zeki ve akıllı olmalıyız. Doğru transferleri buraya getirmeliyiz. Başkanımız bunun için çok çalışıyor. Şu anda kendi gelişimimize odaklanmalıyız. Tabii ki planlarımız doğrultusunda gerekenleri yapacağız."

TEKNİK EKİBE KATILACAK İSİMLER

Solskjaer, teknik ekibe katılması beklenen Tom Green'le ilgili soruya, "Biz aslında hocalar olarak çok iyi çalışıyoruz. Burada herkes çok iyi. Biz birilierini getireceksek daha çalışkan insanları getirmemiz gerekiyor. Tom Futbol görüşü çok iyi olan bir analizci. Daha önce birlikte çalıştım. Bize değer katacak. John Vik'le birlikte çalıştım bize desteği olacak. Bu alanda bir takviye istersem başkanımızın bana destek olacağını biliyorum. Adım adım daha iyi bir Beşiktaş inşa etmek için bu mücadeleyi göstereceğiz" yanıtını verdi.

Norveçli teknik direktör sözlerini şöyle tamamladı:

"Genç oyuncularımız oyuna girdiğinde taraftar ve kulüp onları iyi görmek istiyor. Kulübün ve taraftarların isteği genç oyuncuların daha çok oynaması. Sadece kupada değil ligde de oynamaları için elimden geleni yapacağım. Biz genç oyuncuları iyi bir şekilde değerlendirebilmek için diğer genç oyuncuları yanlarına ekleyeceğiz. Tecrübeli oyuncularımızı da ihtiyacımız var. Onların tecrübeli oyuncularla sadece zaman geçirmesi değil iyi bir şekilde gelişebilmeleri için çalışacağız."