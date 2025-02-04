Beşiktaş'tan Alexander Sörloth iddialarına yanıt: Resmi açıklama geldi!

Yayınlanma: 04.02.2025 - 16:59

Güncelleme: 04.02.2025 - 17:06

Beşiktaş, Norveçli golcü Alexander Sörloth ile ilgilendikleri yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüzün profesyonel futbolcu Alexander Sörloth’la anlaşmaya vardığı iddiasıyla yazılı ve görsel basınla sosyal medyada paylaşılan haberler gerçek dışıdır.

Kulübümüzün söz konusu futbolcu için herhangi bir girişimi olmamıştır.

Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız."

29 MAÇTA FORMA GİYDİ

Atletico Madrid'de bu sezon 29 maçta süre bulan Sörloth, 10 gol attı ve 2 asist yaptı.