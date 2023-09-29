Oleksandr Usyk ile Tyson Fury, Suudi Arabistan'da karşılaşacak

Altın kemer sahibi ağır sıklet boksörler Ukraynalı Oleksandr Usyk ile Büyük Britanyalı Tyson Fury, Suudi Arabistan'da ringe çıkacak.

AA
Yayınlanma: 29.09.2023 - 19:54
Oleksandr Usyk ile Tyson Fury, Suudi Arabistan'da karşılaşacak
Abone Ol google-news

Menajer Frank Warren tarafından yapılan açıklamaya göre, Dünya Boks Birliği (WBA) "Süper", Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF), Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) ve "The Ring" dergisi ağır sıklet kemerlerinin sahibi 36 yaşındaki Usyk ile Dünya Boks Konseyi (WBC) kemerini elinde tutan 35 yaşındaki Fury arasında maç yapılması konusunda anlaşma sağlandı.

Taraflar, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da karşılaşacak. Mücadelenin tarihi ise daha sonra açıklanacak. Maçı kazanan taraf, ağır sıklet boks kemerlerinin tamamına sahip olacak.

Fury, çıktığı 34 maçın 33'ünden galip ayrılırken, birinde ise berabere kaldı. Usyk ise rakipleriyle çıktığı 21 maçın tamamını kazandı.

"Çingene Kral" lakaplı Fury, bu müsabakadan önce karma dövüş sanatları (MMA) sporcusu Francis Ngannou ile 28 Ekim'de yine Riyad'da gösteri maçı yapacak.


Player Alanı
Tyson Fury Oleksandr Usyk boks

İlgili Haberler

Britanyalı boksör Tyson Fury, unvanını korudu

Britanyalı boksör Tyson Fury, unvanını korudu
Milli boksörlerden 2 altın, 2 gümüş madalya

Milli boksörlerden 2 altın, 2 gümüş madalya
3. Avrupa Oyunları'nda 5 milli boksör çeyrek finale yükseldi

3. Avrupa Oyunları'nda 5 milli boksör çeyrek finale yükseldi

En Çok Okunan Haberler