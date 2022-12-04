Britanyalı boksör Tyson Fury, unvanını korudu
Britanyalı boksör Tyson Fury, WBC ağır sıklet unvan maçında karşılaştığı vatandaşı Derek Chisora'yı mağlup etti.
Britanyalı Tyson Fury, vatandaşı Derek Chisora'yı mağlup ederek Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemeri unvanını korudu.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan mücadeleyi büyük farkla üstün götüren Fury, 38 yaşındaki rakibinin aldığı fiziksel hasarlar gerekçesiyle 10. rauntta hakemin maçı durdurmasıyla galip ilan edildi.
OLEKSANDR USYK DE TRİBÜNDEYDİ
Yaklaşık 60 bin sporseverin izlediği mücadelede kariyerinin 33. galibiyetine ulaşan "Çingene Kralı" lakaplı boksör, namağlup kariyerini sürdürdü. 34 yaşındaki İngiliz boksör, kariyerindeki tek beraberliği ise daha sonra iki kez mağlup ettiği ABD'li Deontay Wilder karşısında almıştı. Chisora ise 46. maçında 13. yenilgisini aldı.
Karşılaşmayı, Fury'nin muhtemel rakiplerinden Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) ağır sıklet kemerlerinin sahibi Ukraynalı Oleksandr Usyk de tribünlerden takip etti.
Tyson Fury, maç sonu ringe çıkan Usyk'e meydan okuyarak gelecek yıl için muhtemel karşılaşmaların sinyalini verdi.
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