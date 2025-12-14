Oleksandr Zubkov'dan Beşiktaş maçı açıklaması: 'Gereksiz 3 gol yedik'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.12.2025 22:37:00
Trabzonspor'un Ukraynalı oyuncusu Oleksandr Zubkov, 3-3 biten Beşiktaş maçının ardından görüşlerini aktardı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, sahasında 10 kişi Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı.

Mücadele sonrası bordo-mavililerde beraberlik golünü kaydeden Oleksandr Zubkov konuştu.

"GEREKSİZ 3 GOL YEDİK"

Maç sonrası konuşan Ukraynalı oyuncu, "İlk yarıyı düşününce gereksiz 3 gol yedik. Kontrataklardan 3 gol yedik. Sonrasında kolay olmayacaktı ama takım olarak birlikte kaldık. Kazanabilirdik de aslında. Bu 1 puanın farklı bir önemi olacak belki de, göreceğiz" dedi.

Krampon değişmesi hakkında konuşan Zubkov, "Bugün kramponlarımı 2 kez değiştirdim. Belki golden önce doğru kramponları buldum diyebilirim" ifadelerini kullandı.

