İskoçya Lig Kupası'nın sahibi belli oldu!

14.12.2025 22:18:00
St. Mirren, İskoçya Lig Kupası finalinde karşılaştığı Celtic'i 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

İskoçya Lig Kupası finalinde Celtic'i 3-1 mağlup eden St. Mirren, şampiyon oldu.

Hampden Park'ta oynanan maçta St. Mirren'e kupayı getiren golleri 2. dakikada Marcus Fraser ile 64. ve 76. dakikalarda Jonah Ayunga attı. Celtic'in tek golünü ise 23. dakikada Reo Hatate kaydetti.

TARİHİNDE İKİNCİ KEZ...

80 bin nüfuslu Paisley kasabasının takımı olan St. Mirren, tarihindeki ikinci Lig Kupası, toplamda ise 5. kupa zaferini yaşadı.

Müzesinde 120 kupa bulunan Celtic ise yeni teknik direktörü Wilfried Nancy yönetimindeki 3 maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

