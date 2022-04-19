Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
THY EuroLeague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, play-off çeyrek final serisine başlıyor. Lacivert-beyazlılar, THY EuroLeague play-off çeyrek final ilk maçında Olimpia Milano'ya konuk olacak.
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY EuroLeague play-off çeyrek final serisi ilk maçında İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'a konuk olacak.
Milano kentindeki Mediolanum Forum'da oynanacak Olimpia Milano - Anadolu Efes karşılaşması, 19 Nisan Salı günü TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabaka, beIN Sports 3 ve beIN Sports Haber'den naklen yayımlanacak.
Organizasyonun son şampiyonu Anadolu Efes, normal sezonu 6'ncı, AX Armani Exchange Milan ise 3'üncü sırada tamamlamıştı. İki takım arasında bu sezon oynanan 2 maçı da İtalya temsilcisi 75-71 ve 83-77'lik skorlarla kazandı.
Play-off çeyrek final serisinde ilk 2 maç, saha avantajını elinde bulunduran AX Armani Exchange Milan'ın sahasında oynanacak. Seride 3 galibiyete ulaşan takımlar, Dörtlü Final oynamaya hak kazanacak. Bu serinin kazananı, Dörtlü Final'de Olympiakos-Monaco eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
AVRUPA'DA 762. MAÇ
Anadolu Efes, AX Armani Exchange Milan müsabakasıyla Avrupa kupalarında 762. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa organizasyonlarında çıktığı 761 müsabakada 433 galibiyet ve 328 yenilgi yaşadı.
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, THY EuroLeague'de ise 514. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda çıktığı 513 karşılaşmada 276 galibiyet elde etti, 237 kez rakiplerine mağlup oldu.
İKİ TAKIM ARASINDA 35. RANDEVU
Anadolu Efes ile AX Armani Exchange Milan, Avrupa kupalarında 35. kez karşı karşıya gelecek.
Avrupa organizasyonlarında iki takım arasında yapılan 34 maçın 21'ini lacivert-beyazlı ekip, 13'ünü ise AX Armani Exchange Milan kazandı.
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