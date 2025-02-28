Olimpiyat yüzücüsü Şadan Derya Erke'ye son veda

Yayınlanma: 28.02.2025 - 16:46

Güncelleme: 28.02.2025 - 16:46

Şadan Derya Erke, çocukken başladığı yüzme branşının sırtüstü stilinde yenilmez bir sporcu oldu. Sırtüstünde katıldığı ilk yarışta Türkiye rekorunu kırdı ve aktif spor yaşamı boyunca bu unvanı kimseye kaptırmadı. 2000 Sidney Yaz Olimpiyat Oyunları ve 2004 Atina Yaz Olimpiyat Oyunları’nda sırt üstü yüzmede Türkiye’yi temsil etti. Atina’da yarı finale çıkarak, büyük bir başarıya imza attı. Sporculuğunun yanı sıra eğitimine de devam eden Erke, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu. 2017 yılından beri de İBB Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul’da yüzme branşı sorumlusu olarak çalışıyordu. Hem ülkemizi gururla temsil eden hem de binlerce İstanbulluya yüzmeyi sevdiren Erke 42 yaşında hayatını kaybetti.

Şadan Derya Erke için ilk önce yüzme koçu olarak çalıştığı İBB Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul Genel Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Tesisleri Şube Müdürü Mustafa Baştimur, Türkiye Yüzme Federasyonu Asbaşkanı Umut Gözen, Spor İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Yıldız, İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü Başkanı Caner Aksüt, Fenerbahçe Yüzme Şubesi Sorumlusu Uğur Orel Oral, Yüzme Milli Takımı Antrenörü Levent Camuşçuoğlu ile Erke’nin eski antrenörleri, sporcu arkadaşları ve aile üyeleri katıldı. Törenin ardından Şadan Derya Erke, Ortako¨y Bu¨yu¨k Mecidiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

SPORA ADANMIŞ BİR ÖMÜR

Törende Erke’nin sportif kariyerini anlatan Spor İstanbul Akademi Müdürü Osman Kalyoncu, “Derya, yüzmeye 5 yaşında İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü’nde başladı. İyi de bir müzisyendi. Ancak performans sporuna ağırlık verdiği için müziği bir hobi olarak yürüttü. 13 yaşında milli takıma girdi. 17 yıl İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü’nde yüzdükten sonra Fenerbahçe Spor Kulübü’ne transfer oldu. Derya, ulusal ve uluslararası alanda sayısız madalya alıp, rekorlar kırdı. 2000 Sidney Olimpiyatları’ndan sonra 2004 Atina Olimpiyatları’na katıldı. Derya, başarılı ve örnek bir sporcuydu ama dahası çok da iyi bir insandı. Biz ona bugün veda etmiyoruz. Onu hep hatırlayarak yaşatacağız” dedi.

ŞADAN DERYA ERKE’NİN BAŞARILARI

•1999 Balkan Gençler Şampiyonası 100-200 m sırtüstü 2.lik

•2000 Sidney Olimpiyatları sırtüstü yüzme

•2000 Akropolis Yüzme Turnuvası 50 m sırtüstü 3.lük / 100-200 m sırtüstü 2.lik

•2001 Lüksemburg Yüzme Turnuvası 50 m sırtüstü 3.lük / 100-200 m sırtüstü 2.lik

•2002 Almanya Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası 100 m sırtüstü yarı final / 200 m sırtüstü final

•2002 Rusya Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası 200 m sırtüstü yarı final

•2003 Akropolis Yüzme Turnuvası 200 m sırtüstü 3.lük

•2003 İrlanda Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası 200 m sırtüstü yarı final

•2004 Madrid Avrupa Yüzme Şampiyonası 100 m sırtüstü yarı final / 200 m sırtüstü yarı final

•2004 Viyana Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası 200 m sırtüstü yarı final

•2004 Lüksemburg Yüzme Turnuvası 100-200 m sırtüstü 2.lik

•2004 Atina Olimpiyatları 200 m sırtüstü

•2005 İspanya Akdeniz Oyunları 200 m sırt üstü final / 100 m sırt üstü final

•2006 Brezilya Dünya Yüzme Kupası 200 m sırtüstü 3.lük