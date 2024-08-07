Olimpiyatlara damga vuran evlenme teklifi!
Olimpiyatlarda koşan kadın sporcu Alice Finot, yarışma sonrası sevgilisine evlenme teklifi etti.
Fransa'da düzenlenen 33. Yaz Olimpiyat Oyunları kapsamında koşan Fransız kadın sporcu Alice Finot, 3 bin metre engelli koşu yarışmasının ardından erkek arkadaşına evlenme teklifinde bulundu.
Paris'te 26 Temmuz'da başlayan Olimpiyat Oyunları müsabakalarında, kadın sporcuların yarışmaların ardından aldıkları evlilik teklifleri sosyal medyada gündem oldu.
Ulusal basındaki haberlere göre, dün Paris'in banliyösü Saint-Denis kentindeki Stade de France'da düzenlenen 3 bin metre engelli koşusunda yarışan Finot, 8 dakika 58 saniyelik bir performansla Avrupa rekorunu kırarak 4. oldu.
Finot, yarışmanın ardından kendisini statta izlemeye gelen erkek arkadaşının yanına giderek diz çöküp elindeki rozetle evlenme teklifinde bulundu.
Fransız sporcunun sevgilisi, evlenme teklifini gözyaşları içinde kabul ederken, etraftaki taraftarlar ikiliyi alkışladı.
Finot, yarışmada uğurlu sayısı olan 9 dakikanın altında bir performans gösterirse erkek arkadaşına evlilik teklifi yapacağını belirterek, "Bir şeyleri herkes gibi yapmayı sevmiyorum. O henüz teklifte bulunmamıştı, ben de 'Belki benim yapmam gerekir' dedim. Böylece, birlikte koştuğum rozeti erkek arkadaşıma hediye ettim. Üzerinde 'Aşk Paris'te' yazıyor." ifadelerini kullandı.
Spor Haberleri
- 4 Yargıtay üyesi istifa etti...
- Olimpiyatlara damga vuran evlenme teklifi!
- Millilerin yayıncısı değişti! İşte yeni adres...
- Olay anının görüntüleri ortaya çıktı!
- İstanbulsporlu genç futbolcu kansere yakalandı
- Bir dönem sona erdi: 26 yıllık sponsorluk bitti!
- Galatasaray'ın rakibine kötü haber!
- Baran Alp Vardar kimdir, kaç yaşında?
- Rus kulübünden Galatasaray hamlesi!
- Zeynep Yetgil kimdir?
En Çok Okunan Haberler
-
- Ebrar Karakurt’tan AKP trolüne: ‘Kim bu lavuk?'
- MEB'den yaz tatili kararı!
- Hamas'ın yeni lideri belli oldu!
- Ya Erdoğan kimin adayıydı?
- Çocuğun yakınları da silahla saldırdı!
- Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu!
- İki isim öne çıktı
- Adana'da art arda 3 deprem
- Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor
- Fransız sporcuya 250 bin dolarlık teklif!