Olimpiyatlarda yüzmede Kuzey, atletizmde Ersu madalya için yarışacak

Yayınlanma: 04.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.08.2024 - 04:00

Olimpiyat Oyunları’nda yüzmede ve atletizmde sporcularımız tarihi başarı yakalayıp finale yükseldi. Yüzmede 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbest elemelerinde 14.45.27’lik derecesiyle serisini ilk sırada bitirdi. Kuzey, rakiplerinin yüzdüğü serilerin sonunda 5. sırada yer alıp en hızlı 8 sporcunun yarışacağı finale kaldı. Milli sporcumuz, yüzmede tarihimizin ilk Olimpiyat finaline çıktı. Tunçelli bugün saat 19.37’de madalya için yüzecek. Atletizmde Ersu Şaşma, sırıkla atlama elemelerinde 5.40, 5.60, 5.70 ve 5.75 metrelik haklarını ilk seferde rahat şekilde geçerek adını en iyi 12 sporcunun yer aldığı finale yazdırdı. Tokyo 2020’den sonra ikinci kez finale kalan Ersu, yarın saat 20.00’de piste çıkacak.



ALKIŞLAR ELİF BERRA’YA



Okçuluk klasik yayda Elif Berra Gökkır, son 16’da Japon Satsuki Noda’yı 6-4 yenip çeyrek finale yükseldi. 17 yaşındaki sporcumuz bu turda Güney Koreli Hunyoung Jeon’a 6-2 kaybedip yarı finali kaçırdı. Yüzme 1500 metre serbestte Emir Batur Albayrak, 15.23.21’le genel klasmanda 23. olunca finale kalamadı. Kayhan Özer, atletizm 100 metre elemelerinde 10.34’lük derecesiyle serisinde 7. olunca finale çıkamadı.

TENİSTE DEV MAÇ

Paris 2024 erkekler tenis finalinde bugün saat 14.00’te Djokovic ile Alcaraz altın madalya için oynayacak. Maçı TRT Spor ve Eurosport verecek.

BUSE NAZ TURLADI



Paris 2024’te milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, 50 kilo çeyrek finalinde Finlandiya’dan Oja’yı 5-0 yendi. Yarı finale yükselen Çakıroğlu madalyayı garantiledi. Sporcumuzun finale yükselme maçı 6 Ağustos akşamı oynanacak.

SÜRMENELİ’DEN VEDA

Son Olimpiyat şampiyonu boksörümüz Busenaz Sürmeneli, Paris 2024’te 66 kilo çeyrek finalinde büyük bir sürpriz yaşayıp Taylandlı Janjaem Suwannapheng’e 4-1 yenilerek madalya şansını kaybetti. Burak Akbay yol bisikleti yarışını tamamlayamadı.

JUDODA HÜSRAN GÜNÜ



Judo karışık takımda, Tuğçe Beder, Muhammed Demirel, Fidan Ögel, Mihael Zgank, Kayra Özdemir ve İbrahim Tataroğlu’ndan oluşan Ay-Yıldızlılar, son 16 turunda Güney Kore’ye yenilip elendi. Paris 2024’te judoda madalya alamadık. Atıcılık skette Sena Can, 75’te 65 isabet sağladı. Yelken ILCA 7 kategorisinde Yiğit Çıtak, 5. yarışı 22., 6. yarışı 9. bitirip, genel klasmanda 16.’lıkta yer aldı. Ecem Güzey, yelken ILCA 6’da 4. yarışı 21., 5. yarışı 22., 6. yarışı 9. tamamlayıp sıralamada 18.’likte kaldı. Yelkende Deniz Çınar-Lara Nalbantoğlu 470 karışık takımımız, genel sıralamada 15. sırada.