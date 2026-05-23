Hull City'in golcü oyuncusu Oliver Mcburnie'nin hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship play-off finalinde karşılaştığı Middlesbrough'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup ederek, Premier Lig'e yükseldi. Peki, Oliver Mcburnie kimdir, kaç yaşında, nereli? Oliver Mcburnie hangi takımlarda oynadı?

OLİVER MCBURNİE KİMDİR?

Oliver McBurnie, 4 Haziran 1996’da İngiltere’nin Leeds kentinde doğmuş profesyonel bir futbolcudur. Forvet pozisyonunda görev yapan McBurnie, kariyerine İngiltere’de başlayıp zamanla Premier Lig ve La Liga deneyimi yaşamış, günümüzde ise İngiltere Championship ekiplerinden Hull City forması giymektedir.

FUTBOLA BAŞLANGIÇ VE İLK YILLAR

McBurnie, futbol eğitimine genç yaşta Leeds United altyapısında başladı. Ardından Bradford City altyapısına geçerek profesyonel kariyerine adım attı. Bu dönemde çeşitli kiralık deneyimlerle kendini geliştirdi.

SWANSEA CİTY DÖNEMİ

Profesyonel kariyerinde çıkışını Swansea City formasıyla yaptı. Burada hem Championship hem de Premier Lig seviyesinde forma giyerek dikkat çekti. Özellikle kiralık oynadığı Barnsley döneminde gösterdiği performans, kariyerinde önemli bir kırılma noktası oldu.

PREMİER LİG DENEYİMİ

McBurnie, 2019 yılında Sheffield United transferiyle Premier Lig’e adım attı. Bu dönemde fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve mücadeleci yapısıyla öne çıktı.

İSPANYA VE HULL CİTY DÖNEMİ

İngiltere’deki kariyerinin ardından İspanya’nın Las Palmas takımında forma giyen McBurnie, daha sonra tekrar İngiltere’ye dönerek Hull City’e transfer oldu. Burada hücum hattında önemli bir rol üstlenerek takımın skor gücüne katkı sağlıyor.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

İngiltere doğumlu olmasına rağmen İskoçya Milli Takımı’nı tercih eden McBurnie, uluslararası arenada da forma giyerek ülkesini temsil ediyor.