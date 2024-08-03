Oliver Zeidler Paris 2024'te altın madalyaya uzandı!
Alman sporcu Oliver Zeidler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler tekli kürek kategorisi finalinde altın madalyanın sahibi oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler tekli kürek kategorisinde finaller yapıldı.
ALTIN MADALYA ALMANYA'YA GİTTİ
Vaires Sur Marne Nautical'daki müsabakalarda Alman sporcu Oliver Zeidler, 6 dakika 37 saniye 57 saliselik derecesiyle altın madalya kazandı.
Oyunlara bireysel katılan Belaruslu sporcu Yauheni Zalaty, 6 dakika 42 saniye 96 saliseyle gümüş madalya elde ederken Hollandalı sporcu Simon van Dorp, 6 dakika 44 saniye 72 saliselik süresiyle bronz madalyanın sahibi oldu.
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