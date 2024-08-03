Oliver Zeidler Paris 2024'te altın madalyaya uzandı!

Alman sporcu Oliver Zeidler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler tekli kürek kategorisi finalinde altın madalyanın sahibi oldu.

AA
Yayınlanma: 03.08.2024 - 17:43
Oliver Zeidler Paris 2024'te altın madalyaya uzandı!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler tekli kürek kategorisinde finaller yapıldı.

ALTIN MADALYA ALMANYA'YA GİTTİ

Vaires Sur Marne Nautical'daki müsabakalarda Alman sporcu Oliver Zeidler, 6 dakika 37 saniye 57 saliselik derecesiyle altın madalya kazandı.

Oyunlara bireysel katılan Belaruslu sporcu Yauheni Zalaty, 6 dakika 42 saniye 96 saliseyle gümüş madalya elde ederken Hollandalı sporcu Simon van Dorp, 6 dakika 44 saniye 72 saliselik süresiyle bronz madalyanın sahibi oldu.


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