Tokyo 2020'deki başarısını tekrarladı: Ersu Şaşma, Paris 2024'te finalde!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada finale kaldı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta erkekler sırıkla atlama elemeleri gerçekleştirildi.
Milli atlet Ersu Şaşma, 5.40, 5.60, 5.70 ve 5.75 haklarını ilk seferde geçerek adını en iyi 12 atlet arasına yazdırdı.
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlamada finale kalan ilk Türk atlet olan Ersu Şaşma, bu başarısını Paris'te de tekrarladı.
Spor Haberleri
- Berra Elif Gökkır, çeyrek finalde veda etti!
- Milli atlet Kayhan Özer, 7. oldu!
- Olimpiyat hakemi müsabakalardan men edildi!
- Ersu Şaşma, Paris 2024'te finalde!
- Kuzey Tunçelli kimdir?
- 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli'den büyük başarı!
- Filenin Sultanları liderlik için sahaya çıkacak!
- Judo Karışık Takımımız, Paris 2024'e veda etti!
- Elif Berra Gökkır kimdir?
- Triatlon antrenmanı kirlilik nedeniyle iptal edildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Instagram yasağının gerekçesi belli oldu
- İran, İsrail'den acil 'ayrılma' çağrısı yaptı!
- Defne Samyeli'den yıllar sonra gelen itiraf!
- Olimpiyat Komitesi'nden Imane Khelif açıklaması!
- Türkiye'nin diri fay haritası güncellendi
- Gözünüz açık olsun
- Meta'dan 'Diyanet' hamlesi
- 'Ticareti de kabul ettiniz'
- Özel'den 'Instagram' ve 'AYM' açıklaması
- Suikast nasıl yapıldı?