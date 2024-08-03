Tokyo 2020'deki başarısını tekrarladı: Ersu Şaşma, Paris 2024'te finalde!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada finale kaldı.

AA
Yayınlanma: 03.08.2024 - 14:17
Tokyo 2020'deki başarısını tekrarladı: Ersu Şaşma, Paris 2024'te finalde!
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Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta erkekler sırıkla atlama elemeleri gerçekleştirildi.

Milli atlet Ersu Şaşma, 5.40, 5.60, 5.70 ve 5.75 haklarını ilk seferde geçerek adını en iyi 12 atlet arasına yazdırdı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlamada finale kalan ilk Türk atlet olan Ersu Şaşma, bu başarısını Paris'te de tekrarladı.


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