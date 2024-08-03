Paris 2024'te okçulukta altın ve gümüş madalya Güney Kore'ye gitti!

Güney Koreli sporcu Sihyeon Lim, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk branşı kadınlar klasik yay kategorisi finalinde karşılaştığı takım arkadaşı Suhyeon Nam'ı 7-3 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

AA
Yayınlanma: 03.08.2024 - 17:39
Paris 2024'te okçulukta altın ve gümüş madalya Güney Kore'ye gitti!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk branşı kadınlar klasik yay kategorisinde finaller yapıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Les Invalides'te gerçekleştirilen organizasyonun finalinde Güney Kore'den 2 sporcu karşı karşıya geldi.

İKİ MADALYA GÜNEY KORE'YE GİTTİ

Sihyeon Lim, takım arkadaşı Suhyeon Nam'ı 7-3 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Suhyeon Nam'ın gümüş madalya elde ettiği finallerin bronz madalya mücadelesinde ise Fransız Lisa Barbelin, Güney Koreli Hunyoung Jeon'u 6-4 mağlup ederek kürsünün 3'üncü basamağında yer aldı.


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