Paris 2024'te okçulukta altın ve gümüş madalya Güney Kore'ye gitti!
Güney Koreli sporcu Sihyeon Lim, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk branşı kadınlar klasik yay kategorisi finalinde karşılaştığı takım arkadaşı Suhyeon Nam'ı 7-3 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk branşı kadınlar klasik yay kategorisinde finaller yapıldı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Les Invalides'te gerçekleştirilen organizasyonun finalinde Güney Kore'den 2 sporcu karşı karşıya geldi.
İKİ MADALYA GÜNEY KORE'YE GİTTİ
Sihyeon Lim, takım arkadaşı Suhyeon Nam'ı 7-3 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Suhyeon Nam'ın gümüş madalya elde ettiği finallerin bronz madalya mücadelesinde ise Fransız Lisa Barbelin, Güney Koreli Hunyoung Jeon'u 6-4 mağlup ederek kürsünün 3'üncü basamağında yer aldı.
Sihyeon Lim haberleri Suhyeon Nam haberleri okçuluk haberleri Paris 2024 Olimpiyat Oyunları haberleri olimpiyat haberleri
Spor Haberleri
- Fenerbahçe'de Saint-Maximin iddiası!
- Son olimpiyat şampiyonu Busenaz'dan erken veda!
- Sekizli erkekler kürekte altın madalya Britanya'nın!
- Romanya kürekte altın madalyayı kaptı!
- Alman sporcu kürekte altına uzandı!
- Okçulukta altın ve gümüş aynı ülkeye gitti!
- Milli atlet Ersu Şaşma kim, kaç yaşında, nereli?
- Yeni transferden Arda Güler'e övgü
- Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray paylaşımı
- Tenis çift erkeklerde şampiyon belli oldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- İran, İsrail'den acil 'ayrılma' çağrısı yaptı!
- Türkiye'nin diri fay haritası güncellendi
- Gözünüz açık olsun
- Olimpiyat Komitesi'nden Imane Khelif açıklaması!
- 'Ticareti de kabul ettiniz'
- Suikast nasıl yapıldı?
- 'Elinde çocuk kanı olanlardan öğrenecek değiliz'
- Ünlü anketçiden AKP'ye kötü haber
- AKP'li belediyelere milyonlarca liralık kıyak!
- 'Instagram'a erişim engeli'ne dava açtı