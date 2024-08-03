Paris 2024'te okçulukta altın ve gümüş madalya Güney Kore'ye gitti!

Yayınlanma: 03.08.2024 - 17:39

Güncelleme: 03.08.2024 - 17:39

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk branşı kadınlar klasik yay kategorisinde finaller yapıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Les Invalides'te gerçekleştirilen organizasyonun finalinde Güney Kore'den 2 sporcu karşı karşıya geldi.

İKİ MADALYA GÜNEY KORE'YE GİTTİ

Sihyeon Lim, takım arkadaşı Suhyeon Nam'ı 7-3 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Suhyeon Nam'ın gümüş madalya elde ettiği finallerin bronz madalya mücadelesinde ise Fransız Lisa Barbelin, Güney Koreli Hunyoung Jeon'u 6-4 mağlup ederek kürsünün 3'üncü basamağında yer aldı.