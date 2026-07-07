Sosyal medyada yer alan iddialara göre rotasını İngiltere Premier Lig'e çeviren sarı-lacivertliler, Aston Villa'nın dünyaca ünlü golcü oyuncusu Ollie Watkins'i gündemine aldı. Peki, Ollie Watkins kimdir? Ollie Watkins kaç yaşında, nereli? Ollie Watkins hangi takımlarda oynadı?

OLLIE WATKINS KİMDİR?

Oliver George Arthur Watkins, 30 Aralık 1995'te Torquay'da doğdu. Watkins Jamaika kökenlidir ve Arsenal taraftarı olduğunu iddia etmektedir. Profesyonel bir şarkıcı olan annesi Delsi-May tarafından büyütülmüştür. Watkins, altı yaşında Buckland Athletic akademisinde amatör futbol oynamaya başladı.

OLLIE WATKINS HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Watkins, 2003 yılında dokuz yaşındayken kulüple yaptığı denemede başarısız olduktan sonra, 11 yaş altı seviyesinde Exeter City'nin akademisine katıldı.

18 Temmuz 2017'de Watkins, Championship kulübü Brentford'a dört yıllık bir sözleşmeyle katıldı; sözleşmede bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunuyordu ve transfer ücreti açıklanmadı.

9 Eylül 2020'de Watkins, Premier Lig kulübü Aston Villa'ya beş yıllık bir sözleşmeyle katıldı ve o dönem kulüp rekoru olan 28 milyon sterlinlik bir ücret karşılığında transfer oldu.

18 Mart 2021'de Watkins, Gareth Southgate'in San Marino , Arnavutluk ve Polonya'ya karşı oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası eleme maçları için İngiltere kadrosuna dahil edildi. 22 Mayıs 2026'da Watkins, 2026 FIFA Dünya Kupası için 26 kişilik kadroya seçildi.