Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 26.04.2023 - 12:01

Güncelleme: 26.04.2023 - 12:02

THY EuroLeague play-off turu ilk maçında Fenerbahçe Beko, Yunan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak.

OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Barış ve Dostluk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21:45'te başlayacak.

OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Normal sezonu 19 galibiyet 15 mağlubiyetle 8'inci sırada tamamlayan sarı-lacivertli ekip, 24 galibiyet 10 mağlubiyet ile normal sezonu ilk sırada tamamlayan Yunan ekibi karşısında Final Four'a yükselmek için mücadele edecek. 3 galibiyete ulaşan takımın Final Four'a yükseleceği seride Olympiakos, ev sahibi avantajına sahip olduğu için ilk 2 maçı kendi sahasında oynayacak.

Bu iki takım arasında normal sezonda oynanan iki maçı da Olympiakos kazanma başarısı gösterdi. Yunan ekibi, sahasında oynanan karşılaşmada 94-67, İstanbul'da oynanan maçta ise 93-73'ük skorla parkeden galip ayrıldı.

SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 3 EKSİK, 3 BELİRSİZ

Bugün oynanacak karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekipte 3 oyuncu forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Nemanja Bjelica, Devin Booker ve Samet Geyik, Yunanistan kafilesinde yer almadı. Sarı-lacivertlilerde Scottie Wilbekin, Metecan Birsen ve Marko Guduric'in durumları maç saatinde belli olacak. Üç oyuncunun da bugün sahada olması daha kuvvetli bir ihtimal olarak göze çarpıyor.

"EN İYİ TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ"

Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, takımda sakat oyuncuların fazla olduğunu ancak mücadele edeceklerini belirterek, "Organizasyon olarak yeniden play-off'a kaldığımız için gururluyuz. Bu, sezon başındaki hedeflerimizden biriydi. Şu anda EuroLeague'deki en iyi ve en tutarlı takıma karşı oynayacağız. İyi basketbol oynuyorlar, organizeler, çok iyi bir koç ekibi ve oyuncuları var. Sakatlıklarımız fazla, bu yüzden görevimiz zor. Maalesef durum bu ama çok kararlıyız. Önümüzdeki iki maçlık seriden ders çıkararak ilerleyeceğiz. Oraya gidip mücadelemizi vermek istiyoruz" dedi.

Sarı-lacivertli ekibin Yunan oyun kurucusu Nick Calathes ise zorlu bir takıma karşı oynayacaklarını ve kazanmak için sahaya çıkacaklarını vurguladı.

FINAL FOUR'A LİTVANYA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

THY EuroLeague'de Final Four organizasyonuna Litvanya'nın Kaunas şehri ev sahipliği yapacak. 19-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan organizasyonda karşılaşmalar, Zalgirio Arena'da oynanacak.

THY EuroLeague'deki diğer play-off eşleşmeleri ise şu şekilde;

Real Madrid - Partizan Belgrad

Barcelona - Zalgiris Kaunas

As Monaco - Maccabi Tel Aviv