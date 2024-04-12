Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 34. haftasında deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 21:15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2024 - 10:32
Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 34. ve son haftasında bugün Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk olacak.

OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 21.15'te başlayacak.

OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Organizasyonda çıktığı 33 maçta 20 galibiyet ve 13 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 6. sırada yer alıyor. Oynadığı karşılaşmaların 21'ini kazanan ve 12'sinden yenilgiyle ayrılan Olympiakos ise 5. basamakta bulunuyor.

İki takım da normal sezonu ilk 6'da tamamlamayı ve doğrudan play-off'a katılmayı garantiledi.

Sarı-lacivertli ekip, sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı maçta Olympiakos'u 79-77 mağlup etmişti.

MAÇ ÖNÜ AÇIKLAMALAR

Sarunas Jasikevicius: "Pire'de çok zorlu bir rakiple karşılaşacağız. Son iki maçımızdan mağlubiyetle ayrıldık ve bizim için önemli olan tekrar iyi bir mücadele ortaya koymak ve daha da önemlisi tekrar Fenerbahçe basketbolunu parkeye yansıtmak olacak. Play-off öncesi bu karşılaşmanın en önemli amacı bu. Olympiacos harika bir savunma takımı. Sürekli savunma değiştiriyor ve kısa oyunculara baskı yapıyorlar; bu sayede de rakipleri için işleri çok zorlaştırıyorlar. Rakibimizin oyununda toplu ve topsuz hareketliliklerine, aynı zamanda da başta Fall olmak üzere uzun oyuncularının çember altı etkinliklerine dikkat etmemiz gerekiyor."

Dyshawn Pierre: "Kesinlikle çok önemli bir mücadele. Olympiacos son dönemde oldukça iyi oynuyor. Normal sezonun son karşılaşması olacak ve bu maçta Play-off öncesinde iyi bir ritim yakalamak istiyoruz. Elbette asıl amacımız tekrar iyi bir form düzeyine ulaşmak olacak."


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