Spor yazarları Olympiakos - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Şimdi onlar düşünsün'

Yayınlanma: 12.04.2024 - 10:18

Güncelleme: 12.04.2024 - 10:18

Fenerbahçe, Olympiakos deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Hilmi Türkay: "Teknik direktör İsmail Kartal’dan farklı 11 gördüm. Şablonunu niye değiştirirsin hocam? Zajc ve Krunic’in ne işi var ? Kafandan neler geçirdin acaba? Oyuncu değişiklerinde yine geç kaldın. Skor 3-0 olmuş, Fred’le İsmail Yüksek’i alıyorsun. Olacak iş mi?.Ama şansın yağver gitti. İlk golü erken yedik. Çok geçmedi 2. golü attılar. İki golde de inanılmaz savunma hatası yaptık. Böyle maçlar hata kaldırmaz. Şahsi fikrim; kaleci Livakovic’in de bir süre dinlendirilmesi gerekiyor. İrfan Can Eğribayat an itibarıyla Hırvat file bekçisinden daha iyi. Çağlar da güven vermiyor. Bitirici vuruşlarda hâlâ eksiğimiz var. Keşke 3. golü yemeseydik.Varsın olsun Tadic ve İrfan’ın golleri rövanşı geçmemiz için yeterli olacak diye düşünüyorum. " (Cumhuriyet)

"KADIKÖY'DE FARKLI KAZANIR"



Uğur Meleke: "Dün 60 dakikalık ilk müsabakayı geriden çıkamayan, tüm taçları rakibe atan Fenerbahçe 3-0 kaybetti. Son 30 dakikalık ikinci müsabakadaysa İsmailFred’le geriden çıkabilen, büyük takım davranışı gösteren Fenerbahçe vardı sahada. Onlar da 30 dakikalık ikinci maçı 2-0 kazandılar zaten. Dünkü maçı, İF’ten önce, İF’ten sonra diye ikiye ayrılabiliriz rahatlıkla. İnsan şunu sormadan edemiyor: Dün İsmail-Fred başlasa sonuç bambaşka olmaz mıydı? Acaba iki oyuncu da 30 dakika oynayabilecek fiziksel seviyede miydiler? Fenerbahçe Pire’den tur biletiyle çıkabilecekken, rövanşa bırakmış oldu işi." (Hürriyet)

Murat Özbostan: "Fenerbahçe dün gece İsmail Kartal'a rağmen tur şansını İstanbul'a taşıdı... Sarı-lacivertli takım, Kadıköy'de farklı kazanır ve yarı finale de kalır. Olympiakos çok kötü takım. Net olan bu... 11'deki yanlış tercihler ve savunmada yapılan hatalarla altın tepsi de az kalsın turu veriyorduk. Direkten döndük özeti bu… Uzun yıllar sonra Avrupa'da bir kupa kaldırmanın ümidini taşıyoruz. Umarım F.Bahçe tüm konsantrasyon ve enerjisiyle bu fırsatı iyi kullanır..."

"SÖZÜNÜN ERİ DEĞİLLERMİŞ"



Halil Özer: "Fenerbahçe bu takımı Kadıköy’de eler. Sıfır şüphe ile bunu yazıyorum. Kişisel ve kulübe hataları olmasa bugün de biterdi.Sadece İsmail Hoca, Amerika’yı keşfetmeye çalışmasın, makineyi bozmasın." (Milliyet)

Ercan Güven: "Açık söylemek lazım, “sözünün eri değilmiş” bazı Fenerbahçeli futbolcular. Başkan’a “silip süpüreceğiz” diye sözler verdiler, lokum gibi takım karşısında deliğe süpürüldüler! Top kaybında, pas hatasında, çıkarken top kaptırmada hatta rakibin ayağına top atmakta rekor kırmaya çalışır gibiydi takım. Hani üstün yeteneklere sahip, müthiş sistemli, makine benzeri bir rakip olsa canı yanmaz insanın. Sadece ilk 7 dakika oyunda vardı Fenerbahçe. O kısa süreçte Dzeko’nun üç gol denemesi var zaten. İlk yarının gerisi, hatta ikinci yarının başlangıcı “Bayram Şekeri” umulan Fenerbahçe’den düz yolda feci bir “Bayram kazası” girişimiydi. Direksiyonda da İsmail Hoca!" (Milliyet)

"ŞİMDİ ONLAR DÜŞÜNSÜN"

İlker Yağcıoğlu: "Dün akşam Olympiakos'a karşı yarı final biletini cebimize koyup dönemediysek eğer İsmail hocanın kadro tercihi ve birkaç oyuncunun kötü performansı sebep oldu. 3-0'la dönseydik gerçekten çok üzülürdük. Çünkü kesinlikle bizden kaliteli bir takım değil. Şimdi haftaya Kadıköy'de 1-0'a maçı uzatıyoruz. 2-0'a turluyoruz. Şimdi onlar düşünsün." (Takvim)

Ömer Üründül: "0-3'ten tur için ümitli bir skora gelinen geri dönüşü bir kenara bırakalım. Ferdi, Fred ve İsmail Yüksek nasıl ilk 11'de başlamazlar! Hadi ikisinin sakatlık problemi var, oyunun gidişatına göre hamle mi yapayım diye düşündü, o zaman neden devrede yapmıyorsun? 0-3'dan sonra Fenerbahçe oyuna bir ağırlık koydu ama rakibin acemice yaptığı gereksiz penaltı olmasa bu geri dönüş sağlanabilir miydi? Krunic ve Zajc bana göre takımı 62 dakika 9 kişi oynattılar. Rövanş yine kolay olmayacak çok dikkatli olmak lazım." (Sabah)

"AYNI HATALARI YAPMAZSA..."

Oktay Derelioğlu: "Fenerbahçe, hiçbir şey oynamıyorken skor çok daha ağır olabilirdi. İsmail Kartal'ın doğruyu geç de olsa yapması, kazanılan penaltı ve arkasından atılan golle Sarı-Lacivertliler önemli bir skor çıkarmayı başardı. Kadıköy'de İsmail Kartal benzer hataları yapmazsa Fenerbahçe turu geçebilir." (Takvim)