Fenerbahçe'de Fred cezalı duruma düştü!
Fenerbahçe'de Olympiakos maçının 73. dakikasında sarı kart gören Fred, ikinci maç öncesinde cezalı duruma düştü.
Fenerbahçe'de Olympiakos maçının 73. dakikasında sarı kart gören Fred, ikinci maç öncesinde cezalı duruma düştü.
Brezilyalı oyuncu, 18 Nisan Perşembe günü oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- 38 ölü, 5026 yaralı
- İtirazı kabul edilen partileri açıkladı
- MHP'li Yıldız'dan Özel'e 'ölüm'lü mesaj
- Bakan siyasete soyundu!
- 'İçeriye siyaset sokmayacağım'
- Kredi anlaşması 'müjde' diye sunuldu!
- 'Kurultayı iptal ettirmeye çalışıyorlar'
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı!
- Fenerbahçe'nin Süper Kupa cezası belli oldu!
- O komiserle ilgili karar verildi