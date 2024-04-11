Fenerbahçe'de Fred cezalı duruma düştü!

Fenerbahçe'de Olympiakos maçının 73. dakikasında sarı kart gören Fred, ikinci maç öncesinde cezalı duruma düştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2024 - 21:25
Fenerbahçe'de Fred cezalı duruma düştü!
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Fenerbahçe'de Olympiakos maçının 73. dakikasında sarı kart gören Fred, ikinci maç öncesinde cezalı duruma düştü.

Brezilyalı oyuncu, 18 Nisan Perşembe günü oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.


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