Fenerbahçe'de Oosterwolde devam edemedi!
Fenerbahçe'de Olympiakos maçının 43. dakikasında Jayden Oosterwolde sakatlık yaşadı.
Fenerbahçe'de Olympiakos maçının 43. dakikasında Jayden Oosterwolde sakatlık yaşadı.
Topsuz alanda darbe almadan yerde kalan Hollandalı oyuncu için sağlık ekipleri oyuna girdi ve Oosterwolde sedye aracılığıyla oyun alanını terk etti.
Oyuna devam edemeyen Oosterwolde'nin yerine 45. dakikada Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- 38 ölü, 5026 yaralı
- İtirazı kabul edilen partileri açıkladı
- MHP'li Yıldız'dan Özel'e 'ölüm'lü mesaj
- Bakan siyasete soyundu!
- 'İçeriye siyaset sokmayacağım'
- Kredi anlaşması 'müjde' diye sunuldu!
- 'Kurultayı iptal ettirmeye çalışıyorlar'
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı!
- Fenerbahçe'nin Süper Kupa cezası belli oldu!
- O komiserle ilgili karar verildi