Fenerbahçe'de Oosterwolde devam edemedi!

Yayınlanma: 11.04.2024 - 20:43

Güncelleme: 11.04.2024 - 20:43

Fenerbahçe'de Olympiakos maçının 43. dakikasında Jayden Oosterwolde sakatlık yaşadı.

Topsuz alanda darbe almadan yerde kalan Hollandalı oyuncu için sağlık ekipleri oyuna girdi ve Oosterwolde sedye aracılığıyla oyun alanını terk etti.

Oyuna devam edemeyen Oosterwolde'nin yerine 45. dakikada Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu.